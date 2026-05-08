Le plus haut dirigeant vietnamien entame une visite d'État au Sri Lanka

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, accompagné d'une importante délégation vietnamienne, est arrivé à Colombo jeudi 7 mai au soir (heure locale), pour une visite d'État de deux jours au Sri Lanka, à l'invitation du président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake.

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Photo : VNA/CVN

Parmi les membres de la délégation figurent Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de sa Commission d'organisation ; Nguyên Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de sa Commission des politiques et des stratégies ; le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre de la Défense ; le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Police ; et Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères. Trân Luu Quang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, figurait parmi les personnalités présentes.

Le secrétaire général et président Tô Lâm et sa délégation ont été accueillis à l'aéroport international Bandaranaike par la Première ministre Harini Amarasuriya et plusieurs membres du gouvernement sri-lankais, l'ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Trinh Thi Tâm, et le personnel de l'ambassade, ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne du Sri Lanka.

À l'aéroport, une garde d'honneur a défilé le long du tapis rouge tandis que des artistes sri-lankais exécutaient des danses traditionnelles pour accueillir le secrétaire général et président Tô Lâm et la délégation vietnamienne de haut niveau.

Le secrétaire général et président Tô Lâm et a Première ministre sri-lankaise Harini Amarasuriya ont ensuite parcouru le tapis rouge pour passer en revue la garde d'honneur.

Photo : VNA/CVN

Au cours des 56 dernières années, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Sri Lanka le 21 juillet 1970, l'amitié traditionnelle entre les deux pays n'a cessé de se renforcer et de s'étendre à de nombreux domaines.

La visite d’État du secrétaire général et président Tô Lâm devrait consolider davantage l’amitié traditionnelle et approfondir les liens sincères qui unissent les dirigeants et les peuples des deux pays, liens tissés au fil de l’histoire. Cette visite devrait également constituer une étape politique importante, insufflant une nouvelle dynamique et ouvrant un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, avec une confiance politique renforcée et une coopération plus large, plus approfondie, plus efficace et plus concrète.

Le Sri Lanka occupe une position stratégique sur des routes maritimes de l’océan Indien et représente un marché de près de 30 millions d’habitants. Le renforcement des relations permettra au Vietnam d’élargir son accès au marché sud-asiatique, de consolider les chaînes d’approvisionnement et de promouvoir la coopération dans les domaines de la sécurité maritime et de la connectivité portuaire.

Cette visite du dirigeant Tô Lâm au Sri Lanka confirme l’importance que le Vietnam accorde à l’Asie du Sud. Elle témoigne également de la détermination du pays à œuvrer avec ses partenaires régionaux en faveur de la prospérité commune, de la paix et de la stabilité dans la région.

VNA/CVN