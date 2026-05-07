Le dirigeant Tô Lâm encourage les investissements indiens au Vietnam

Dans l’après-midi du 7 mai à Mumbai, en Inde, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, a rencontré des représentants de plusieurs grands groupes et entreprises indiens.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Lors de la rencontre avec le dirigeant vietnamien, les dirigeants de l’Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), compagnie pétrolière nationale indienne, ont exprimé leur souhait de continuer à être un partenaire stratégique de long terme du Vietnam dans le développement du secteur pétrolier et gazier ainsi que dans la garantie de la sécurité énergétique, contribuant ainsi au renforcement des relations Vietnam - Inde.

Tô Lâm a estimé que l’ONGC était l’un des groupes pétroliers disposant d’une solide expérience et des capacités nécessaires pour mettre en œuvre des projets répondant aux besoins de développement du secteur pétrolier vietnamien.

Il a salué les contributions concrètes du groupe au Vietnam depuis près de quarante ans et l’a encouragé à élargir sa coopération dans l’exploration et l’exploitation pétrolières au Vietnam.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a rappelé que le Vietnam s’était fixé pour objectif d’assurer sa sécurité énergétique à court et à long terme, et souhaitait que l’ONGC demeure un partenaire important dans les activités d’exploration et d’exploitation pétrolières afin de maintenir la production et de garantir l’approvisionnement énergétique.

Lors de sa rencontre avec les représentants du groupe Larsen & Toubro (L&T), Tô Lâm a souhaité renforcer la coopération avec les grands groupes indiens, notamment dans les infrastructures et l’industrie, afin d’améliorer la connectivité et de promouvoir un développement durable.

Il a indiqué que le Vietnam accélérait actuellement le développement d’infrastructures modernes et synchronisées, tout en encourageant le groupe à poursuivre l’élargissement de ses investissements au Vietnam dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie.

Le Vietnam s’engage à créer des conditions favorables pour les investisseurs compétents, dans le respect de la loi, en garantissant la transparence et l’harmonisation des intérêts entre les parties, a-t-il déclaré.

Les représentants de Larsen & Toubro ont exprimé leur volonté de continuer à participer aux projets vietnamiens dans les domaines des infrastructures de transport, de l’énergie et des ports maritimes.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Rencontrant les dirigeants du groupe Adani, Tô Lâm a souligné que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement, dans laquelle les infrastructures, l’énergie et la logistique constituaient des piliers essentiels pour atteindre une croissance rapide et durable.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien a salué les investissements actuels du groupe au Vietnam dans le secteur énergétique, ainsi que son intérêt et ses propositions concrètes d’investissement, alors que les besoins du Vietnam en infrastructures énergétiques et logistiques augmentent rapidement.

Tô Lâm a exprimé l’espoir qu’Adani devienne un partenaire de long terme accompagnant le Vietnam dans le développement des infrastructures, la promotion d’une croissance économique durable et le renforcement de la compétitivité du pays.

Il a réaffirmé que le Vietnam continuerait de créer des conditions favorables pour permettre aux entreprises étrangères, dont Adani, d’opérer de manière efficace, sûre et durable au Vietnam.

VNA/CVN