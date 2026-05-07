Le Vietnam cultive ses liens amicaux et coopératifs avec l’ASEAN et la BAD

Le Premier ministre Lê Minh Hung a eu, jeudi 7 mai à Cebu aux Philippines, des rencontres bilatérales avec le sultan de Brunei Haji Hassanal Bolkiah ; le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ; le Premier ministre est-timorais Xanana Gusmão ; le Premier ministre cambodgien Hun Manet ; et le président de la Banque asiatique de développement (BAD) Masato Kanda.

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Ces rencontres s’inscrivaient dans le cadre de la visite de travail du chef du gouvernement vietnamien à Cebu, aux Philippines, pour participer au 48e Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

Pour un partenariat global Vietnam - Brunei plus substantiel et efficace

Exprimant son plaisir de rencontrer le Premier ministre Lê Minh Hung, le sultan de Brunei Haji Hassanal Bolkiah a adressé ses chaleureuses salutations et ses meilleurs vœux au secrétaire général et président Tô Lâm ainsi qu’aux autres dirigeants vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Il a félicité chaleureusement le Premier ministre Lê Minh Hung pour sa nouvelle fonction et a exprimé son souhait de coopérer avec lui afin de promouvoir le partenariat global Vietnam-Brunei de manière plus substantielle et efficace dans les temps à venir.

Rappelant sa visite au Vietnam fin 2025, le sultan Haji Hassanal Bolkiah a affirmé qu’il s’agissait d’une visite très fructueuse, dont il était très satisfait des résultats obtenus.

Remerciant le sultan Haji Hassanal Bolkiah pour ses bons sentiments qu’il a pour le Vietnam et le développement des relations bilatérales, le Premier ministre Lê Minh Hung a proposé que les deux parties déploient de manière efficace et substantielle le programme d’action pour le partenariat global Vietnam - Brunei pour la période 2023-2027.

Il a également souligné la nécessité de maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux, et notamment au plus haut niveau, de promouvoir la coopération économique et commerciale et d’envisager la mise en place d’un mécanisme de comité mixte sur la coopération commerciale, de renforcer la coopération dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture.

Le sultan Haji Hassanal Bolkiah a réaffirmé le soutien du Brunei au Vietnam pour organiser avec succès l’Année de l’APEC 2027, et a déclaré que le Brunei était prêt à coopérer avec le Vietnam dans les domaines où les deux pays ont des atouts et des t intérêts communs. Face aux incertitudes mondiales et régionales, il a proposé que les deux pays renforcent leur coopération dans les secteurs du commerce et de l’énergie.

À cette occasion, le sultan Haji Hassanal Bolkiah a invité le Premier ministre Lê Minh Hung à se rendre au Brunei à une date qui lui conviendrait.

Partenariat stratégique Philippines - Vietnam au beau fixe

Photo : VNA/CVN

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a chaleureusement salué la première participation du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung au Sommet de l’ASEAN, et a hautement apprécié le développement positif du partenariat stratégique Philippines - Vietnam au cours des dernières années. Il a en même temps souhaité que les deux pays continuent de promouvoir une coopération plus globale, plus substantielle et plus efficace dans les années à venir.

Remerciant le président philippin pour son accueil chaleureux, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que l’année 2026 revêt une importance particulière, les deux pays célébrant le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques bilatérales.

Il a également déclaré que le gouvernement vietnamien attachait une grande importance au partenariat stratégique Vietnam-Philippines et souhaitait le promouvoir davantage. Il a affirmé que le Vietnam soutenait les Philippines pour assumer avec succès la présidence de l’ASEAN en 2026, consolidant l’unité, la solidarité et le rôle central de l’ASEAN.

Le président philippin a remercié le Vietnam pour sa collaboration active durant la présidence philippine de l’ASEAN et a exprimé son souhait de coopérer avec le Vietnam et les autres États membres de l’ASEAN afin de promouvoir davantage la coopération économique et commerciale intra-bloc, et de consolider un environnement régional pacifique, stable et prospère dans un monde en pleine mutation.

Concernant les relations bilatérales, il a déclaré que les deux pays disposaient d’un vaste potentiel de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de la sécurité et de la défense, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Il a exprimé le souhait de voir se développer les liaisons aériennes directes entre les villes des deux pays, et a vivement apprécié la coopération bilatérale dans l’organisation des événements commémorant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2026.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir activement certains piliers du partenariat stratégique bilatéral, avec l’accent mis sur l’échange de délégations de haut niveau et à tous les niveaux; la facilitation du commerce pour porter les échanges à 10 milliards de dollars américains ; le renforcement de la coopération en matière de sécurité alimentaire, de sécurité énergétique et de recherche scientifique marine ; tout en exhortant les deux parties à achever les négociations en vue de la signature de l’Accord de coopération sur l’éducation générale et du Programme de coopération touristique pour la période 2026-2029.

Le Premier ministre Lê Minh Hung et le président Ferdinand Marcos Jr. ont convenu que les deux pays continuaient de se soutenir mutuellement au sein des instances multilatérales et d’œuvrer activement avec les États membres de l’ASEAN et la Chine pour faire avancer les négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale substantiel et efficace, conforme au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le Vietnam prêt à soutenir le Timor-Leste

Lors d’une rencontre avec le Premier ministre est-timorais Xanana Gusmão, le Premier ministre Lê Minh Hung a félicité le Timor-Leste pour sa première participation au Sommet de l’ASEAN en tant que membre à part entière, affirmant la volonté du Vietnam de soutenir la pleine intégration du Timor-Leste au processus de coopération régionale.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Xanana Gusmão a hautement apprécié le rôle et la position de plus en plus importants du Vietnam dans la région. Il a remercié le Vietnam pour son soutien et son assistance constants au Timor-Leste en matière de développement national et d’intégration à l’ASEAN.

Exprimant sa volonté de poursuivre la promotion de la coopération multiforme avec le Vietnam, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, des télécommunications, de l’éducation et de la formation, il a salué le projet Telemor du groupe Viettel, actuellement mis en œuvre au Timor-Leste, le considérant comme un symbole de coopération efficace entre les deux pays et une contribution positive au développement socio-économique du Timor-Leste.

Se félicitant des progrès des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays au cours des dernières années, le Premier ministre Lê Minh Hung a proposé que les deux parties poursuivent la promotion des échanges de délégations de haut niveau et à tous les niveaux.

Il a exhorté les deux parties à travailler en étroite collaboration pour exploiter pleinement le potentiel de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’investissement, du commerce, des télécommunications, des technologies numériques, de l’énergie (pétrole et gaz), de l’aquaculture et de l’agroalimentaire. Il a par ailleurs demandé au gouvernement est-timorais de créer des conditions favorables permettant aux entreprises vietnamiennes d’investir et d’opérer au Timor-Leste.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a également fait savoir que le Vietnam était prêt à soutenir le Timor-Leste et à partager son expérience en matière de développement économique, d’élaboration de politiques de soutien et d’octroi de crédits aux petites et moyennes entreprises.

Voisinage amical et coopération globale Vietnam - Cambodge

Le Premier ministre cambodgien Hun Manet a félicité son homologue vietnamien Lê Minh Hung pour son élection au poste de Premier ministre, se déclarant convaincu que le Vietnam continuera à remporter de grands succès et atteindra au plus tôt son objectif de croissance économique à deux chiffres ainsi que ses deux objectifs stratégiques centenaires.

Photo : VNA/CVN

Il a prié le Premier ministre Lê Minh Hung à transmettre ses chaleureuses salutations et ses meilleurs vœux au secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm, et a réaffirmé attacher de l’importance aux relations de voisinage amical et de coopération globale avec le Vietnam.

Remerciant le Premier ministre Hun Manet, le chef du gouvernement vietnamien a transmis les salutations sincères du secrétaire général et président Tô Lâm et des principaux dirigeants vietnamiens au roi et à la reine mère du Cambodge, au président du Sénat Hun Sen et au Premier ministre Hun Manet, et a affirmé que le Vietnam coopérerait étroitement avec le Premier ministre Hun Manet afin de développer les relations vietnamo-cambodgiennes de manière toujours plus substantielle et efficace.

Lors de leur rencontre, les deux parties ont convenu que les relations bilatérales avaient poursuivi leur dynamique ces derniers temps, marquées par l’échange des délégations à tous les niveaux, notamment la visite d’État au Cambodge et la coprésidence par le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm de la rencontre de haut niveau entre le Politburo du Comité central du Parti communiste du Vietnam et la Permanence du Comité central du Parti du peuple cambodgien en février 2026 et la visite officielle du membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam Trân Câm Tu au Cambodge en avril 2026.

Les deux Premiers ministres ont convenu des principes fondamentaux de gestion des différends sur la base du respect des intérêts légitimes de chacun, et ont affirmé que la coopération en matière de défense et de sécurité restait un pilier solide, que coopération économique demeurait un point lumineux, le volume des échanges bilatéraux ayant atteint près de 3,5 milliards de dollars américains au premier trimestre 2026, soit une hausse de 6,5% par rapport à la même période en 2025.

Forts des progrès accomplis, les deux parties se sont engagées à poursuivre leur étroite coordination, à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux pour favoriser les échanges populaires, à mettre en œuvre rigoureusement les accords et les mécanismes de coopération, à adhérer fermement au principe de ne pas permettre aux forces hostiles d’utiliser le territoire d’un pays pour porter atteinte à la sécurité et aux intérêts de l’autre, à considérer la sécurité politique de l’un comme contribuant au maintien de la sécurité, de la stabilité et du développement de l’autre, à renforcer leur coopération face aux défis sécuritaires non traditionnels, à collaborer étroitement dans la gestion et la protection des frontières, et à prévenir et combattre la criminalité transfrontalière.

Les deux parties ont convenu d’accélérer l’unification du projet de nouveau mécanisme de coopération économique reliant les économies vietnamienne et cambodgienne jusqu’en 2035, avec une vision à l’horizon 2050 ; d’étudier les plans de connectivité autoroutière entre Hô Chi Minh-Ville/Môc Bài et Bavet/Phnom Penh; et de coordonner l’organisation des activités commémorant le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (24 juin 1967 - 2027).

Soulignant l’importance de maintenir une frontière de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable entre les deux pays, les deux parties ont affirmé leur engagement à continuer de traiter les problèmes émergents de manière appropriée et opportune, y compris la collaboration dans la protection durable de l’environnement des zones frontalières; à faire avancer les négociations et à résoudre environ 16% des travaux restants de démarcation et de bornage frontaliers, oeuvrant ensemble pour la gestion de la frontière, tant terrestre que maritime, dans un esprit de compréhension mutuelle, de respect et de conformité au droit international.

À cette occasion, le Premier ministre Lê Minh Hung a exprimé ses remerciements au Cambodge et a demandé au royaume de continuer d’accorder son attention à la communauté des personnes d’origine vietnamienne au Cambodge et de créer des conditions favorables la permettant de vivre, travailler, étudier légalement, contribuant ainsi au développement socio-économique du Cambodge et aux relations d’amitié entre les deux pays.

Unis dans le cadre de l’ASEAN et de l’ONU

Lors des rencontres, le Premier ministre Lê Minh Hung et les dirigeants de l’ASEAN ont échangé leurs points de vue sur plusieurs dossiers internationaux et régionaux d’intérêt commun. Ils ont convenu de renforcer leur coopération et de coordonner leurs actions dans le cadre de l’ASEAN et des Nations unies, et à promouvoir le rôle central de l’ASEAN dans le traitement des questions régionales et mondiales.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a invité les dirigeants à participer et à prendre la parole lors du 3e Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF), qui se tiendra début juin à Hanoi.

Recevant le président de la Banque asiatique de développement (BAD), Masato Kanda, le Premier ministre Lê Minh Hung a salué les contributions de la banque au développement du Vietnam au fil des ans.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné l’importance de l’aide et des prêts concessionnels pour les investissements de développement dans la nouvelle phase et s’est félicité du lancement anticipé par la BAD de la Stratégie nationale de partenariat pour la période 2027-2031, témoignant ainsi de son engagement à accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé à la BAD de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement vietnamien pour élever davantage l’efficacité de la coopération bilatérale, notamment la révision et la résolution des obstacles et difficultés rencontrés dans la mise en œuvre des projets, l’extension des instruments financiers flexibles et concessionnels, et le renforcement de l’assistance technique et de la consultation stratégique en matière de nouveaux modèles de développement, de transition verte, de chaînes d’approvisionnement, d’adaptation au changement climatique et de soutien au secteur privé.

Le Vietnam a proposé que la BAD incite la coopération entre la BAD et l’ASEAN, dans le cadre du Programme de coopération de la sous-région du Grand Mékong (GSM), en particulier dans les secteurs de l’énergie et de la connectivité régionale.

Le président de la BAD, Masato Kanda, a félicité le Premier ministre Lê Minh Hung pour son élection à la tête du gouvernement et l’a remercié pour son soutien à la BAD. Il a affirmé que la BAD demeurerait un partenaire fiable du Vietnam dans cette nouvelle ère de développement et que la Stratégie nationale de partenariat 2027-2031 s’inscrirait pleinement dans les stratégies et plans de développement socio-économique du Vietnam.

La BAD s’attachera également à améliorer continuellement ses processus et procédures et à développer de nouveaux instruments financiers afin de mieux répondre aux besoins en ressources du Vietnam et d’autres pays membres.

VNA/CVN