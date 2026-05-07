Nouvelles perspectives de coopération entre Mumbai (Inde) et le Vietnam

Dans le cadre de sa visite d’État en Inde, le 7 mai à Mumbai, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, a rencontré le gouverneur de l’État du Maharashtra, Jishnu Dev Varma.

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Photos : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, le gouverneur du Maharashtra a chaleureusement salué Tô Lâm et la délégation vietnamienne de haut niveau, se déclarant honoré de recevoir le plus haut dirigeant vietnamien à Mumbai, capitale du Maharashtra, ainsi qu’à la résidence du gouverneur, lieu visité par le Président Hô Chi Minh lors de son voyage en Inde en 1958.

Jishnu Dev Varma a présenté les atouts et le potentiel du Maharashtra et de Mumbai, tout en exprimant son souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans des domaines présentant de fortes complémentarités, tels que la finance, les technologies de l’information, la logistique, les infrastructures, les villes intelligentes, la culture, le cinéma et le tourisme, y compris le tourisme spirituel.

Le dirigeant vietnamien Tô Lâm s’est déclaré heureux de visiter le Maharashtra et Mumbai. Il a souligné que les relations Vietnam - Inde reposaient sur une solide amitié traditionnelle et une forte confiance politique, affirmant que cette visite visait à insuffler un nouvel élan à la coopération, notamment dans les domaines économique, financier et des investissements.

Évoquant les résultats du Forum d’affaires Vietnam - Inde, marqué par la signature de nombreux accords de coopération, Tô Lâm a estimé qu’ils constitueraient un levier important pour stimuler les relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien a salué l’établissement d’un accord de jumelage entre Hô Chi Minh-Ville et Mumbai, premier accord du genre destiné à encourager les échanges et la coopération entre les localités des deux pays.

À cette occasion, les deux parties ont convenu que les deux économies disposaient d’un fort potentiel et d’une grande complémentarité, offrant encore de vastes perspectives de coopération.

Le dirigeant Tô Lâm a proposé au gouverneur du Maharashtra de favoriser le renforcement des liens entre Mumbai et Hô Chi Minh-Ville, Hanoï ainsi que d’autres localités vietnamiennes.

VNA/CVN