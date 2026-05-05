Vers un approfondissement des relations Vietnam - Sri Lanka

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, au Sri Lanka du 7 au 8 mai, le ministre sri-lankais des Affaires étrangères, du Travail à l’étranger et du Tourisme, Vijitha Herath, a partagé ses évaluations sur les relations bilatérales et les perspectives de coopération entre les deux pays, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

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Photo : VNA/CVN

Le Sri Lanka attache de l’importance à ses relations de longue date avec le Vietnam, fondées sur une histoire solide, une confiance mutuelle et des valeurs communes, a-t-il déclaré, rappelant que le Vietnam et le Sri Lanka avaient établi des relations diplomatiques le 21 juillet 1970. Le Sri Lanka figure parmi les premiers pays à avoir noué des relations diplomatiques avec le Vietnam.

Les deux pays entretiennent des échanges réguliers de haut niveau, qui ont contribué à renforcer leurs relations au fil du temps. Plus récemment, les relations bilatérales ont été rehaussées à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et de la visite d’État du président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake au Vietnam.

Sur le plan économique, des progrès notables ont été enregistrés, bien que des marges de développement subsistent. Plusieurs accords ont été signés pour faciliter le commerce, renforcer la confiance des investisseurs et promouvoir un partenariat économique durable. Les investissements sri-lankais au Vietnam atteignent environ 40,9 millions de dollars et ont contribué à créer plus de 15.000 emplois.

La coopération s’étend également à de nombreux domaines, notamment la politique, la défense, l’éducation et les échanges culturels. Toutefois, les deux pays doivent faire face à certains défis, liés notamment aux évolutions du contexte régional et mondial.

Dans ce contexte, les deux parties poursuivent un dialogue structuré et des contacts réguliers pour traiter ces questions, a indiqué le ministre sri lankais, avant de mentionner les consultations politiques bilatérales entre les deux ministères des Affaires étrangères. Selon lui, la prochaine cinquième session, que le Sri Lanka accueillera, témoigne de la volonté commune des deux parties de continuer à approfondir et à diversifier leur partenariat durable.

Selon le ministre, la visite du dirigeant vietnamien Tô Lâm revêt une importance particulière, la première d’un secrétaire général du PCV et président du Vietnam au Sri Lanka depuis l’établissement officiel des relations diplomatiques. Elle traduit la volonté commune de consolider et d’élever le partenariat bilatéral.

La visite offre l’opportunité d’intensifier la coopération dans des domaines prioritaires tels que le commerce, l’investissement, les sciences et technologies, l’éducation, le tourisme et les échanges culturels, ainsi que d’explorer de nouveaux axes de collaboration, notamment dans les initiatives vertes, l’énergie et la transformation numérique. Elle constitue également une base pour des échanges francs entre les deux parties sur les évolutions régionales et internationales d’intérêt commun, leur permettant de mieux comprendre les défis partagés et de coordonner leurs réponses lorsque cela est approprié. Elle offre en outre l’occasion de discuter du potentiel de porter le commerce bilatéral à l’objectif ambitieux d’un milliard de dollars.

La visite est attendue comme une étape importante, non seulement pour consolider les bases solides de la confiance politique entre les deux pays, mais aussi pour porter le partenariat multisectoriel à un niveau plus élevé et plus stratégique, a-t-il souligné.

Pour les temps à venir, le Sri Lanka souhaite renforcer la coopération dans des secteurs émergents tels que les véhicules électriques, les énergies renouvelables, l’économie numérique, la croissance verte, l’immobilier, la finance, la transformation numérique, l’éducation, l’innovation… Au-delà de l’économie, il privilégie également le renforcement des échanges entre les peuples, des échanges culturels et de la coopération multilatérale.

Le Sri Lanka souhaite promouvoir un partenariat global et tourné vers l’avenir avec le Vietnam, alliant croissance économique dynamique, développement durable, innovation et liens étroits entre les peuples, a-t-il conclu.

VNA/CVN