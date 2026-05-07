Renforcement des liens entre le Parti communiste du Vietnam et les forces communistes indiennes

Dans le cadre de la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et chef de la Commission centrale des politiques et stratégies, Nguyên Thanh Nghi, a rencontré le 7 mai à New Delhi le secrétaire général du Parti communiste indien (PCI), Doraisamy Raja, ainsi qu’Arun Kumar, membre du Bureau politique du Parti communiste indien-marxiste (CPI-M).

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Photo : VNA/CVN

Le dirigeant du PCI a adressé ses félicitations au Vietnam pour les acquis enregistrés dans le processus de Renouveau et de développement national. Il a souligné que les relations entre le Vietnam et l’Inde ne cessaient de se consolider et de se développer au fil du temps.

Selon lui, l’élévation des relations bilatérales au niveau de "Partenariat stratégique global renforcé", fondé sur le partage de vision, la convergence stratégique et une coopération substantielle, ouvrira de nouvelles perspectives de coopération dans de nombreux domaines.

Nguyên Thanh Nghi a, pour sa part, affirmé que le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste indien entretenaient des relations traditionnelles d’amitié de longue date, constamment consolidées par les partis, les États et les peuples des deux pays.

Il a souligné que le Vietnam n’oubliait jamais le soutien précieux apporté par le Parti communiste indien et le peuple indien durant la lutte pour l’indépendance nationale ainsi que dans l’œuvre actuelle d’édification et de développement du pays.

Le responsable vietnamien a également exprimé sa conviction que, fort de son histoire et sous la direction de Doraisamy Raja, le Parti communiste indien continuera de renforcer son rôle et son influence sur la scène politique indienne, au service d’une Inde prospère et équitable.

À cette occasion, Nguyên Thanh Nghi a informé son interlocuteur des résultats du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam ainsi que des conclusions des entretiens entre les hauts dirigeants vietnamiens et indiens, marqués par la décision d’élever les relations bilatérales au niveau de "Partenariat stratégique global renforcé".

Il a suggéré que les deux parties continuent de renforcer l'échange d'expériences et d'éduquer les générations de membres du Parti, en particulier les jeunes membres, sur la tradition d'amitié, de solidarité et de soutien mutuel entre les deux Partis, contribuant ainsi positivement au développement global des relations bilatérales et au succès de la justice mondiale, de la démocratie et du développement durable.

Le même jour, Nguyên Thanh Nghi a également reçu Arun Kumar, membre du Bureau politique du Parti communiste indien (marxiste). Celui-ci a félicité le Vietnam pour le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam ainsi que pour l’élection de Tô Lâm aux fonctions de secrétaire général du Parti et de président de la République.

Arun Kumar a salué les résultats remarquables obtenus par le Vietnam après quarante années de Renouveau, exprimant sa confiance dans la capacité du pays à atteindre ses objectifs de développement dans cette nouvelle phase.

Nguyên Thanh Nghi a, de son côté, hautement apprécié la fidélité du Parti communiste indien-marxiste aux principes fondamentaux du communisme. Il a souligné la nécessité de renforcer les échanges d’expériences, la solidarité et le soutien mutuel entre les deux partis, contribuant ainsi au développement des relations Vietnam – Inde ainsi qu’à la promotion de la justice, de la démocratie et du développement durable à l’échelle mondiale.

VNA/CVN