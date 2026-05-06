Une visite de haut niveau pour approfondir la coopération Vietnam - Sri Lanka

Après sa visite d’État en Inde, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, effectuera les 7 et 8 mai une visite d’État au Sri Lanka, à l’invitation du président sri-lankais, Anura Kumara Dissanayake.

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Photo : VNA/CVN

Il s’agit de la visite au plus haut niveau d’un dirigeant vietnamien au Sri Lanka depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1970. Cet événement majeur vise à consolider l’amitié traditionnelle cultivée par les dirigeants et les peuples des deux pays depuis plus d’un demi-siècle.

Plus de 50 ans d’amitié Vietnam - Sri Lanka

Le Vietnam et le Sri Lanka ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 21 juillet 1970. Cependant, les liens entre les deux nations remontent bien plus loin, ancrés dans des similitudes culturelles liées au bouddhisme et dans une aspiration commune à la paix, à l’indépendance et à la liberté.

Selon les archives historiques, lors de sa quête de la voie du salut national, le Président Hô Chi Minh s’est rendu au Sri Lanka au moins trois fois, en 1911, 1928 et 1946. En signe de profond respect, le Sri Lanka a inauguré en 2013 un monument dédié au Président Hô Chi Minh ainsi qu’un espace culturel portant son nom dans la capitale Colombo.

Au cours des 56 dernières années, depuis l’établissement des relations diplomatiques, le Vietnam et le Sri Lanka n’ont cessé de consolider leur amitié traditionnelle et d’intensifier leur coopération multiforme, au bénéfice de leurs peuples.

L’actuel gouvernement sri-lankais considère le Vietnam comme un modèle de réussite en matière de développement économique et d’intégration internationale. Le Sri Lanka reconnaît d’ailleurs officiellement le Vietnam comme une économie de marché à part entière.

En mai 2025, le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake a effectué une visite d’État au Vietnam et participé à la célébration du Vesak. À cette occasion, les deux pays ont adopté une déclaration commune définissant les grandes orientations visant à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Une coopération économique à fort potentiel

Sur le plan économique, le commerce bilatéral affiche un volume d’environ 200 millions de dollars par an. Les deux pays s’emploient à porter rapidement ce chiffre à un milliard de dollars.

Les structures commerciales des deux économies sont complémentaires : le Vietnam exporte principalement des produits électroniques, des textiles et des matières premières industrielles, tandis que le Sri Lanka dispose d’atouts importants dans le thé, le caoutchouc, les fibres et les produits agricoles.

En matière d’investissement, le Sri Lanka compte actuellement 33 projets en vigueur au Vietnam, représentant un capital total de 43 millions de dollars.

La coopération bilatérale s’étend également aux domaines de la finance, de l’agriculture, de l’éducation, des transports, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples, avec plus de 30 accords signés.

La culture, le bouddhisme et les échanges populaires constituent des piliers importants des relations bilatérales. Le tourisme spirituel connaît un essor croissant, tandis que l’ouverture prochaine de vols directs devrait renforcer davantage les échanges et le commerce. En 2025, plus de 14.000 Sri-Lankais se sont rendus au Vietnam.

Un nouvel élan pour les relations bilatérales

La prochaine visite d’État du dirigeant vietnamien Tô Lâm est considérée comme un tournant important. Selon le vice-ministre des Affaires étrangères vietnamien, Nguyên Manh Cuong, ce déplacement insufflera une nouvelle dynamique, ouvrant une phase de coopération plus profonde, plus efficace et plus substantielle, fondée sur une confiance politique renforcée.

Le Sri Lanka occupe une position stratégique sur des routes maritimes de l’océan Indien et représente un marché de près de 30 millions d’habitants. Le renforcement des relations permettra au Vietnam d’élargir son accès au marché sud-asiatique, de consolider les chaînes d’approvisionnement et de promouvoir la coopération dans les domaines de la sécurité maritime et de la connectivité portuaire.

De son côté, l’ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Trinh Thi Tam, estime que cette visite constituera une occasion idéale pour discuter de mesures concrètes pour promouvoir leur coopération dans de nombreux domaines.

La visite du dirigeant Tô Lâm au Sri Lanka confirme l’importance que le Vietnam accorde à l’Asie du Sud. Elle témoigne également de la détermination du pays à œuvrer avec ses partenaires régionaux en faveur de la prospérité commune, de la paix et de la stabilité dans la région.

VNA/CVN