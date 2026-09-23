France

Le plafond de la prime carburant versée par les employeurs passera de 600 à 1.000 euros

Le plafond de la prime carburant, une aide défiscalisée que les employeurs peuvent accorder à leurs salariés, va passer de 600 à 1.000 euros, a annoncé mardi 22 septembre le ministre des PME Serge Papin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous faisons ainsi de la prime carburant une aide concrète au pouvoir d'achat, actionnable par les entreprises au bénéfice de leurs salariés", a commenté M. Papin lors d'une conférence de presse à Bercy où une amplification des aides pour faire face à la hausse du prix du carburant a été annoncée, rappelant que cette prime est également exonérée de charges salariales.

Il a aussi annoncé que les aides sur le gazole non routier (GNR) accordées aux secteurs du BTP et de l'agriculture seraient prolongées jusqu'au 31 décembre.

"Faire front commun, c'est aussi mobiliser les services de l'État pour soutenir la trésorerie des entreprises par des reports de cotisations sociales ou des étalements de dettes fiscales si nécessaire", a ajouté Serge Papin, invitant les chefs d'entreprise à "saisir tôt ceux qui s'en occupent", les conseillers économiques départementaux ou les commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises (CRP) notamment, "dont les coordonnées sont en ligne".

Pour celles qui ont besoin de trésorerie rapidement, il a rappelé l'existence de "prêts flash" de la banque publique d'investissement BPI France.

"La surveillance des marges de transport et de distribution se poursuit, a-t-il enfin prévenu, d'autant plus attentivement que les prix des produits raffinés ont augmenté, donc tout le monde doit jouer le jeu et j'y serai particulièrement vigilant".

"À ce jour, on n'observe pas d'effet d'aubaine, mais si nous venions à constater des dérapages, on prendra très vite des mesures, notamment pour encadrer les marges, tout cela est prêt", a-t-il assuré.

AFP/VNA/CVN