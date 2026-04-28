Le parfum du patrimoine dans une tasse de thé Shan Tuyêt

Les théiers Shan Tuyêt séculaires, dont les bourgeons sont recouverts d’un duvet blanc naturel évoquant une fine couche de neige, sont considérés comme un véritable trésor des forêts de la commune de Cao Bô, située dans la province de Hà Giang, aujourd’hui province de Tuyên Quang (Nord).

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Photo : CTV/CVN

Sous les mains expertes des artisans locaux, ces feuilles se transforment en un breuvage à la robe dorée, offrant une amertume subtile qui laisse place à une douceur profonde et persistante en bouche.

Trônant à plus de 2.400 m d’altitude, la majestueuse chaîne de montagnes de y Côn Linh abrite la commune de Cao Bô, souvent décrite comme la capitale du thé Shan Tuyêt séculaire.

Avec une superficie frôlant les 1.000 ha, ce terroir exceptionnel réunit des conditions climatiques et géologiques idéales pour le développement de théiers dont certains sont plusieurs fois centenaires.

L’omniprésence du brouillard et la pureté de l’air de la haute altitude confèrent à ce thé un arôme pur et un goût d’une grande finesse, typique des régions montagneuses du nord du Vietnam.

La valeur écologique et culturelle de cette région a été officiellement consacrée en 2016, lorsque qu’un ensemble de 220 théiers âgés de plus de 100 ans à Cao Bô a été reconnu en tant qu’arbres du patrimoine du Vietnam.

Cette distinction souligne non seulement la longévité exceptionnelle ce ces végétaux, mais aussi l’engagement des communautés locales dans la préservation d’un patrimoine biologique unique.

La récolte du thé Shan Tuyêt est un art qui requiert patience et précision. Les habitants pratiquent une cueillette manuelle rigoureuse, sélectionnant uniquement le bourgeon et la feuille adjacente, une méthode connue sous le nom de "un bourgeon, une feuille".

Ce processus exige une grande habileté, car chaque bourgeon est perçu comme une quintessence du ciel et de la terre, ayant absorbé la rosée et le vent des sommets durant des décennies.

Photo : CTV/CVN

La manipulation doit être délicate pour ne pas briser les fibres fragiles et préserver le duvet blanc qui fait la renommée de ce produit.

Une fois récoltées, les feuilles passent par une étape de transformation méticuleuse.

Elles sont remuées de manière constante dans des poêles chauffées, où la maîtrise du feu est cruciale pour fixer la couleur et emprisonner les arômes.

Cette technique artisanale, transmise de génération en génération, garantit la qualité supérieure du produit fini.

Depuis 2011, le thé Shan Tuyêt de cette région bénéficie d’une certification biologique délivrée par la Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique, attestant de son mode de production respectueux de l’environnement.

Au-delà de ses qualités gustatives, la dégustation d’une tasse de thé Shan Tuyêt au cœur de la montagne silencieuse est une véritable immersion culturelle.

Le consommateur peut ressentir la fraîcheur des hauteurs et une douceur qui s’étire longuement, à l’image du rythme de vie paisible et résilient des populations locales.

Aujourd’hui, cette culture ne représente pas seulement une ressource économique majeure pour cette localité, elle sert également de passerelle entre la conservation de la nature et le développement durable, assurant un avenir prospère aux générations futures tout en protégeant l’écosystème de Tây Côn Linh.

NDEL/VNA/CVN