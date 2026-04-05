Ouverture le 6 avril de la première session de la XVIe législature de l'Assemblée nationale

La première session de la XVI e législature de l’Assemblée nationale s’ouvrira lundi 6 avril à Hanoï. Avant l’ouverture de la session, à 7h00, les dirigeants du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam ainsi que les députés rendront hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée. Des représentants des délégations de députés déposeront des gerbes au Mémorial des Héros morts pour la Patrie.

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Photo VNA/CVN

À 8h00 le même jour, l’Assemblée nationale tiendra la séance d’ouverture de sa première session à son siège. Cette séance sera retransmise en direct à la télévision sur VTV1 et à la radio sur VOV1.

Le dimanche 5 avril 2026, l’Assemblée nationale a tenu une séance préparatoire. À partir de 9h00, les délégations de députés se sont réunies pour élire leurs chefs et chefs adjoints de délégation.

À partir de 14h00, l’Assemblée nationale s’est réunie en séance plénière pour écouter une allocution du président de l’Assemblée nationale de la XVe législature, Trân Thanh Mân, ainsi qu’un rapport présenté par Lê Quang Manh, membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, secrétaire général de l’Assemblée nationale et président du Bureau de l’Assemblée nationale, sur la prise en compte, l’explication et la révision du projet d’ordre du jour de la première session de la XVIe législature. Elle a ensuite procédé à la discussion et au vote sur le programme de la session.

VNA/CVN



