Tô Lâm appelle à une rénovation forte, substantielle et plus efficace de l'AN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a chaleureusement félicité le succès des élections législatives et locales pour le mandat 2026-2031, dans son discours prononcé lors de l'ouverture de la première session de la XVI e législature de l'Assemblée nationale, ouverte solennellement lundi matin 6 avril à Hanoï.

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La cérémonie d'ouverture a vu la présence, entre autres, du prrésident Luong Cuong, du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân et du permanent du Secrétariat du Parti, Trân Câm Tu.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a souligné qu'au cours du mandat écoulé, l'organe législatif a su moderniser ses méthodes de fonctionnement, améliorer la qualité de l'élaboration des lois et lever les goulots d'étranglement institutionnels pour favoriser la reprise socio-économique et consolider la défense nationale.

Toutefois, face aux exigences de la nouvelle ère, le secrétaire général a insisté sur la nécessité d'une accélération radicale. Le XIVe Congrès national du Parti ayant fixé des objectifs clairs à l'horizon 2030 et 2045, l'Assemblée nationale doit impérativement se rénover pour assumer ses responsabilités constitutionnelles.

Il a exhorté la XVIe législature à se concentrer sur quatre missions stratégiques :

Premièrement, rénover en profondeur le travail législatif. L'objectif est de bâtir un système juridique moderne, unifié, stable et tourné vers le développement. Le droit ne doit pas seulement servir à gérer l'existant, mais à "ouvrir la voie" à l'innovation et à façonner l'avenir. Face aux enjeux, aux domaines, aux modèles et aux forces productives nouveaux, une approche adaptée s'impose ainsi que des programmes pilotes audacieux et maîtrisés qui favorisent l'innovation et renforcent la compétitivité nationale. Le processus législatif doit être véritablement scientifique, démocratique et transparent et prendre en compte l'avis des experts, des scientifiques, des entreprises et des citoyens. Chaque loi doit émaner de l'intérêt national et des aspirations légitimes du peuple, en luttant fermement contre les intérêts de groupes et les pratiques malsaines.

Deuxièmement, rehausser le niveau du contrôle suprême. Le contrôle doit cibler les secteurs clés et régler les blocages au service du développement. Il s'agit de surveiller étroitement l'utilisation des ressources nationales, la gestion des actifs publics et la lutte contre le gaspillage ; de mener un supervision fondée sur les données.

Troisièmement, faire preuve de courage et de vision dans la prise de décision. Dans une phase charnière de l'histoire, un retard dans une décision peut faire rater une opportunité stratégique. Les questions socio-économiques, le budget de l'État, les investissements publics, les programmes nationaux ciblés et les grands projets nationaux constituent autant de décisions politiques majeures, liées aux intérêts fondamentaux et à long terme de la nation et de son peuple. Elles doivent être examinées de manière exhaustive, rigoureuse et prudente, mais en aucun cas les retards ne doivent entraver le développement.

Quatrièmement, moderniser l'organisation et le mode de fonctionnement de l’Assemblée nationale. Tô Lâm a préconisé une Assemblée nationale professionnelle, proche du peuple et réactive. Cela passe par l'augmentation du nombre de sessions, l’application des technologies numériques, ainsi que le renforcement du rôle de chaque député.

Photo : VNA/CVN

"L’Assemblée nationale doit être plus proche du peuple. Lorsque la volonté du peuple est entendue, lorsque ses opinions sont fidèlement reflétées et lorsque les décisions s’appuient sur des réalités concrètes, l’Assemblée nationale sera plus forte, l’État plus stable et la confiance sociale renforcée", a-t-il souligné.

En conclusion, le secrétaire général s’est déclaré convaincu que la XVIe Assemblée nationale s'acquitterait assurément avec excellence des responsabilités qui lui ont été confiées par le Parti, l'État et le peuple ; contribuant à bâtir un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux, progressant sans relâche vers le socialisme.

VNA/CVN