Ouverture de la 1re session de l'AN : une journée inaugurale riche en décisions clés

>> AN : le travail du personnel mené de manière rigoureuse, méthodique et conforme aux procédures

>> AN : des mesures de rupture pour viser une croissance à deux chiffres

>> Trân Thanh Mân insiste sur les préparatifs de la première session de la XVIe législature

Photo : VNA/CVN

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Avant la séance d’ouverture, les dirigeants du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam ainsi que les députés sont allés déposer des gerbes de fleurs et rendre hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée. Des représentants des délégations parlementaires ont également déposé des gerbes de fleurs au Monument aux héros et martyrs, rue Bac Son, à Hanoï.

Selon le programme, la séance d’ouverture est retransmise en direct à la radio et à la télévision nationale. Après la cérémonie du lever du drapeau, le président de l’Assemblée nationale de la XVe législature, Trân Thanh Mân, prononce le discours d’ouverture.

Grand succès des élections législatives et locales

Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné le grand succès des élections législatives et locales pour le mandat 2026-2031, reflétant la préparation minutieuse et le fort consensus des électeurs. Il a exprimé sa profonde gratitude envers les citoyens et les dirigeants précédents, saluant particulièrement les avancées de la XVe législature dans l'innovation institutionnelle, l'application de l'intelligence artificielle, l'édification d'un Parlement numérique et la suppression rapide des goulots d'étranglement pour libérer les ressources nationales.

Le dirigeant a mis en exergue les acquis historiques obtenus par le pays après quarante ans de Renouveau. Le Vietnam maintient une croissance élevée, atteignant un PIB de 514 milliards de dollars pour se hisser au 32e rang mondial. La croissance moyenne des cinq dernières années s'établit à 6,2%, avec un pic à 8,02% en 2025. Le revenu par habitant s'élève à 5.026 dollars, tandis que le taux de pauvreté multidimensionnelle a chuté à 1,3%. L'intégration internationale, la défense et la lutte contre la corruption sont fermement assurées, tandis que l'ajustement des limites administratives a rendu l'appareil d'État plus efficace.

Pour concrétiser les objectifs futurs, il a rappelé les récentes Résolutions du Parti, notamment la Conclusion numéro 18 du 2 avril 2026 visant une croissance à "deux chiffres". Face à ces ambitions, les nouveaux députés doivent faire preuve de responsabilité, d'une pensée de gouvernance moderne et de compétences législatives pour garantir que les lois soient concrètement applicables dans la vie quotidienne.

Affirmant que le pays se trouve à un tournant historique, Trân Thanh Mân a exhorté les députés à faire preuve de courage et de dévouement, en plaçant les intérêts de la nation au-dessus de tout, afin d'être dignes de la glorieuse tradition de l’organe législatif vietnamien durant ces 80 dernières années.

Des contenus importants

Lors de la séance d'ouverture, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a présenté une allocution importante.

Un représentant de la Commission électorale nationale a présenté le rapport de synthèse des récentes élections législatives, ainsi que le rapport sur la validation du statut des députés de la nouvelle législature.

Photos : VNA/CVN

L’Assemblée nationale discutera et adoptera la liste des candidats à élire le président de l’Assemblée nationale, les vice-présidents et les membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale via un système de vote électronique. Elle procède ensuite à l’élection du président de l’Assemblée nationale au scrutin secret.

Le président de l’Assemblée nationale prêtera serment et prononcera son discours d’entrée en fonction.

Dans l’après-midi, l’Assemblée nationale poursuivra le processus d’élection des vice-présidents et des membres du Comité permanent au scrutin secret. Elle élira également le président du Conseil des ethnies, les présidents des Commissions de l’Assemblée nationale, l’auditeur général de l’Audit d’État, ainsi que le secrétaire général de l’Assemblée nationale, chef du Bureau de l’Assemblée nationale.

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En fin de journée, le Comité permanent de l’Assemblée nationale tiendra sa première réunion afin d’examiner et d’approuver la liste des vice-présidents du Conseil des ethnies, des vice-présidents des commissions, ainsi que des membres des organes de l’Assemblée nationale et d’autres tâches relevant de sa compétence.

La première session de la XVIe législature devrait durer 11 jours, en deux phases : du 6 au 12 avril, puis du 20 au 23 avril (avec des journées de réserve les 24 et 25 avril).

VNA/CVN