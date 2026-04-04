Le commerce extérieur progresse de 23% au premier trimestre, à près de 250 milliards USD

Les échanges commerciaux du Vietnam ont affiché une dynamique exceptionnelle au cours des trois premiers mois de l’année 2026.

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Pour le seul mois de mars, le chiffre d’affaires total de l’import-export a atteint 93,55 milliards de dollars, soit une progression de 39,2% par rapport au mois précédent et de 23,9% en glissement annuel, selon les données de l’Office national des statistiques du ministère des Finances.

Photo : VNA/CVN

Au premier trimestre, le commerce extérieur de marchandises s’est élevé à 249,5 milliards de dollars, en hausse de 23% sur un an, dont les exportations ont progressé de 19,1% et les importations de 27%. La balance commerciale de marchandises a enregistré un déficit de 3,64 milliards de dollars.

En mars, les exportations ont atteint 46,44 milliards de dollars, portées majoritairement par le secteur de l'investissement direct étranger (IDE), pétrole brut inclus, qui a enregistré une croissance de 40,6% pour s'établir à 37,48 milliards de dollars.

Sur l’ensemble du premier trimestre, les exportations ont totalisé 122,93 milliards de dollars, en hausse de 19,1% en glissement annuel. Le secteur à capitaux étrangers (y compris le pétrole brut) a, quant à lui, atteint 98,46 milliards de dollars, en progression de 33,3%, soit 80,1% du total.

Le pays compte désormais 20 groupes de marchandises ayant franchi la barre du milliard de dollars à l'export, les produits manufacturés restant prédominants avec 110,52 milliards de dollars, soit près de 90% de la structure exportatrice.

Le secteur agroalimentaire montre également des signes encourageants de reprise. La filière des fruits et légumes a ainsi généré un chiffre d’affaires de 1,48 milliard de dollars, en hausse de 27% par rapport à la même période de 2025.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Association vietnamienne des fruits et légumes (Vinafruit), ces résultats témoignent de la capacité d’adaptation des entreprises face au redressement progressif de la demande mondiale.

Parallèlement, les importations du premier trimestre ont atteint 126,57 milliards de dollars. 22 articles importés avaient une valeur supérieure à un milliard de dollars, représentant 82,8% du chiffre d’affaires total des importations.

Face à un déficit commercial de 3,64 milliards de dollars, contre un excédent de 3,57 milliards à la même période l’an dernier, Nguyên Thi Huong, cheffe de l’Office national des statistiques, a souligné la nécessité pour les entreprises de tirer pleinement parti des accords de libre-échange (ALE) afin de se développer sur des marchés potentiels en Asie du Sud, en Afrique et en Amérique latine. Elle a également insisté sur l’importance d’une information de marché fiable et d’un système d’alerte précoce pour renforcer la compétitivité.

Pour maintenir l'élan de croissance en 2026, malgré les tensions géopolitiques et la hausse des coûts logistiques, Nguyên Anh Son, directeur général de l'Agence du commerce extérieur au ministère de l’Industrie et du Commerce, préconise une coordination étroite entre les ministères et secteurs. Cette stratégie repose sur une gestion flexible entre exportations et consommation intérieure, ainsi que sur une utilisation efficace des instruments de régulation du commerce extérieur afin de stabiliser les chaînes d’approvisionnement.

Enfin, le rôle des représentations commerciales vietnamiennes à l’étranger sera déterminant pour lever les barrières commerciales et accompagner les entreprises dans un environnement mondial de plus en plus incertain.

VNA/CVN