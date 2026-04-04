Fusions-acquisitions : le marché domestique se réorganise

Le Vietnam s’affirme comme un pôle d’investissement technologique majeur en Asie du Sud-Est. Malgré un climat mondial incertain, la montée en puissance de l’intelligence artificielle et de l’innovation redynamise les fusions-acquisitions pour l’année 2026.

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Après une période de ralentissement, les investissements par fusions-acquisitions (M&A) se tournent de nouveau vers le secteur technologique et les start-up, dynamisant le marché domestique avec des transactions de grande envergure et à forte valeur.

Bien que l’on n’ait pas encore observé de “méga deals” comparables aux années précé-dentes, depuis un an, plusieurs grandes opérations ont marqué le paysage technologique. Ainsi, Appirits Inc. a annoncé l’acquisition de toutes les parts de Bunbu JSC auprès d’actionnaires individuels, pour un montant total d’environ 241 millions de dollars, dont 66,6 millions en numéraire et 174,4 millions sous forme d’earn-out, soit un paiement complémentaire basé sur la performance future de l’entreprise après la transaction.

Le poids des acteurs locaux

Bien que les chiffres annuels complets n’aient pas encore été publiés, le Vietnam a enregistré environ 220 opérations de fusions-acquisitions au cours des dix premiers mois de 2025, pour une valeur totale divulguée d’environ 2,3 milliards de dollars. Plus récemment, un rapport de Grant Thornton a montré que le marché a connu 31 transactions pour le seul mois de décembre, pour une valeur divulguée et estimée à environ 1,3 milliard de dollars.

Ces chiffres témoignent de la dynamique de reprise et de restructuration des entreprises dans l’économie à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est. Les investisseurs vietnamiens ont continué de jouer un rôle de pilier sur le marché, représentant plus de 30% de la valeur totale des transactions annoncées (712 millions de dollars). Ils ont été suivis par les investisseurs étrangers, avec une domination des flux régionaux et occidentaux : Singapour (613 millions de dollars), le Japon (214 millions), États-Unis (150 millions) et République de Corée (122 millions). La présence continue des investisseurs étrangers confirme leur confiance durable dans les perspectives de croissance à moyen et long terme du Vietnam.

Les M&A se sont réparties de manière plus égale entre les principaux secteurs. Les trois secteurs qui ont attiré le plus de capitaux sont l’immobilier (27%), grâce à l’amélioration de la liquidité ; les matériaux (20%), stimulés par la délocalisation des chaînes d’approvisionnement ; et la santé (10%) en raison de la demande croissante de la classe moyenne. Ces trois groupes ont représenté à eux seuls plus de 50% de la valeur totale des transactions. Plusieurs transactions de grande envergure ont marqué l’année 2025, notamment l’acquisition d’Eastern (membre de Masterise Group) par la société Bach Duong (365 millions de dollars) dans l’immobilier, la restructuration de Hyosung Vina (277 millions) et l’acquisition de Postal Financial Company (PTF) par AEON (162 millions).

Selon la société d’audit KPMG, en 2026, les flux de capitaux devraient se déplacer vers des secteurs caractérisés par une demande clairement établie, une performance opérationnelle durable et une trajectoire de croissance transparente. Trois domaines considérés comme les plus prometteurs pour attirer les capitaux sont la santé, l’éducation et la formation, ainsi que les services B2B et essentiels tels que la logistique, le traitement des déchets, l’énergie ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) et les services industriels.

Nouveaux critères d’investissement

Les investisseurs privilégieront les entreprises dotées d’une gouvernance transparente, de finances claires et de bénéfices durables. Bien que le volume total des transactions ait diminué, leur qualité et leur valeur stratégique augmentent. À mesure que le cadre juridique devient plus transparent et que la liquidité du marché s’améliore, le Vietnam s’impose progressivement comme l’une des destinations de fusions-acquisitions les plus attractives d’Asie du Sud-Est, tant à moyen qu’à long terme.

Nguyên Duc Kiên, ancien directeur du Groupe consultatif économique du Premier ministre, a déclaré que l’ère de la mondialisation profonde cède la place à des accords bilatéraux axés sur les intérêts nationaux et la sécurité des chaînes d’approvisionnement. Cette mutation structurelle crée ce qu’il a décrit comme une “période d’incertitude prolongée”, tant en matière d’élaboration des politiques que de stratégie d’entreprise.

Les centres économiques traditionnels, tels que les États-Unis et l’Union européenne, s’adaptent à la montée en puissance rapide des pays BRICS+ et des économies émergentes, fragmentant ainsi l’équilibre mondial des puissances économiques. “Pour les entreprises vietnamiennes, cela représente à la fois des défis et des opportunités considérables”, a-t-il affirmé. Les défis comprennent une pression concurrentielle accrue, la hausse des coûts du capital et des exigences de plus en plus strictes en matière de transformation numérique et de normes de gouvernance.

Cependant, des opportunités existent pour les entreprises capables de se restructurer rapidement, d’accroître leurs activités et de tirer parti du capital et de la technologie grâce à des opérations de fusions-acquisitions stratégiques. Selon lui, les M&A contribuent à la réallocation des actifs, au transfert de technologies, à l’harmonisation de la gouvernance et au renforcement de la compétitivité. Au lieu de laisser les ressources sociales se fragmenter ou se gaspiller, les fusions-acquisitions créent des mécanismes de réorganisation efficace qui améliorent la qualité globale de la croissance économique.

Alors que l’année 2026 s’annonce riche en opportunités et en défis, les fusions-acquisitions sont de plus en plus perçues comme un levier essentiel de restructuration des entreprises et de relance économique au Vietnam. Dans un cadre institutionnel transparent et sous l’impulsion d’investisseurs de long terme, les M&A peuvent dépasser le stade des transactions isolées et devenir un véritable moteur de croissance durable.

Thê Linh/CVN