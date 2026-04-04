Opportunités croissantes pour les produits vietnamiens sur le marché tunisien

La Tunisie s'impose actuellement comme un marché dynamique, une porte d’entrée vers l’Afrique du Nord et le monde arabo-africain, offrant un fort potentiel pour les exportations et les produits industriels vietnamiens, selon le Bureau commercial du Vietnam en Algérie et en Tunisie.

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Malgré une superficie modeste et une population d’environ 13 millions d’habitants, la Tunisie est l’une des économies les plus compétitives de la région. Sa proximité avec l’Europe et sa participation à huit accords de libre-échange, dont la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en font un hub logistique de premier plan.

Photo : VNA/CVN

Pour le Vietnam, elle représente ainsi une opportunité d’accéder plus largement aux marchés nord-africains et arabes. Chaque année, la Tunisie importe environ 30.000 tonnes de café brut (principalement du robusta), 30.000 tonnes de riz et 360.000 tonnes de sucre.

Si l’Office du commerce de la Tunisie détenait auparavant le monopole de ces importations, une nouvelle réglementation permet désormais à certaines entreprises privées d’obtenir des licences pour importer ces produits essentiels.

Sur le plan juridique, le Vietnam et la Tunisie ont renforcé leur coopération à travers de nombreux accords signés depuis 1994, couvrant les domaines du commerce, de l’économie, de la culture et de la non-double imposition, etc. En 2025, les exportations vietnamiennes vers la Tunisie ont atteint 40,6 millions de dollars.

Photo : VNA/CVN

Les produits phares comprenaient le café, le poivre, la noix de cajou, ainsi que des articles industriels tels que les téléphones, les composants électroniques et les produits textiles.

En retour, le Vietnam a importé de Tunisie des produits de la mer, des équipements médicaux et des aliments pour animaux, pour une valeur de 17,35 millions de dollars.

Afin de dynamiser ces échanges, le Bureau commercial du Vietnam prévoit une mission en Tunisie du 5 au 11 juin 2026, incluant une participation au Salon international de l’industrie alimentaire en Afrique ainsi que l’organisation d’une conférence d’affaires en ligne destinée à renforcer les connexions entre les entreprises des deux pays.

VNA/CVN