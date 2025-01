Ski alpin : hécatombe bleue lors du super-G de Kitzbühel

Alexis Pinturault et Florian Loriot hélitreuillés, Nils Alphand et Matthieu Bailet dans les filets : les Français ont vécu un vendredi 24 janvier cauchemardesque lors du super-G de Kitzbühel, remporté par le Suisse Marco Odermatt.

À moins de deux semaines des Mondiaux de Saalbach en Autriche (4-16 février), la série noire se poursuit pour les Bleus. Déjà amputée de son leader en vitesse Cyprien Sarrazin - double vainqueur sur la Streif l'an dernier mais victime d'une grosse commotion cérébrale il y a un mois - et de Blaise Giezendanner touché au genou la semaine dernière, l'équipe de France a vu quatre de ses skieurs sortir de piste vendredi, dont deux ont terminé sur une civière avant d'être évacués par hélicoptère vers l'hôpital.

Parti dossard 19, Alexis Pinturault a chuté au bout d'une vingtaine de secondes dans une courbe qui avait déjà poussé à la faute l'Autrichien Lukas Feurstein, dossard 1.

S'il s'est relevé en boitant, le skieur de 33 ans a ensuite été placé sur une civière en attendant un hélicoptère qui l'a emmené à l'hôpital de Saint-Johann, à quelques kilomètres de Kitzbühel.

Le champion du monde du combiné (2023) et vainqueur du gros globe de cristal (2021) souffre "d'une grosse contusion osseuse du plateau tibial interne avec fracture associée ainsi qu'une lésion du ménisque interne", a plus tard indiqué la Fédération française de ski (FFS).

"Sur les premières images, il n'y a pas de ruptures des croisés et ça c'est une très bonne nouvelle", a voulu rassurer David Chastan, le directeur du ski alpin à la FFS, rappelant qu'hélicoptère ne signifie pas forcément blessure grave.

Déjà victime d'une grosse blessure au genou gauche en janvier 2024 qui avait nécessité une longue rééducation, Pinturault ne pourra donc pas participer aux Mondiaux et sa saison est vraisemblablement terminée.

Quelques minutes après lui vendredi 24 janvier, Florian Loriot a chuté au même endroit et a lui aussi été hélitreuillé vers l'hôpital. "Il a réalisé un bilan d'imagerie qui s'avère normal" mais il "souffre malgré tout d'une commotion cérébrale et sera gardé en observation cette nuit", a précisé la FFS.

"Ça tapait énormément"

Dans "ce virage, ça tapait énormément", a ensuite expliqué Nils Allègre, 14e et premier Français. "C'est un moment où on sort d'un passage où on est léger et où il faut réussir à donner le maximum de poids sur le ski, sinon on tombe".

Après Pinturault et Loriot, les autres Français en lice se sont élancés fébriles. Et la série noire s'est poursuivie : Matthieu Bailet a terminé dans les filets - sans se blesser - au même endroit que ces deux coéquipiers et Nils Alphand, pourtant bien parti, est allé à la faute en milieu de tracé.

"J'ai réussi à me faire violence au moment du départ mais je me demandais à quelle sauce j'allais me faire manger", a dit Adrien Théaux (35e).

La section incriminée "était tracée sur des grosses marches créées par les entraînements de descente" mardi 21 janvier et mercredi 22 janvier, a-t-il expliqué. "Il fallait soit faire le tour, soit passer sur une trajectoire plus intérieure mais ce n'était pas simple".

Sécurité

Les nombreuses chutes relancent le débat sur la sécurité des skieurs et la préparation des pistes.

Après le grave accident de Cyprien Sarrazin à Bormio en décembre, certains athlètes avaient estimé que la piste italienne avait été mal préparée et que les mouvements de terrain la rendaient trop dangereuse.

"Les accidents existent depuis que ce sport existe", s'est défendu vendredi le président de la Fédération international de ski (FIS) Johan Eliasch, à qui certains athlètes et fédérations demandent plus de mesures de sécurité.

"Ça va continuer à se produire mais on doit tout faire pour minimiser les chutes", a-t-il ajouté en mettant en avant les évolutions de matériel comme les airbags - rendu obligatoires cette année mais pas portés par tout le monde-, les casques plus résistants ou les nouveaux systèmes de fixation des skis.

Côté course, le génie suisse du ski Marco Odermatt s'est imposé sur la Streif devant l'Autrichien Raphael Haaser (+ 11 centièmes) et le Suisse Stefan Rogentin (+ 30 centièmes), avant la mythique descente samedi 25 janvier.

