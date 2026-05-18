Le haut dirigeant Tô Lâm appelle Dông Nai à dépasser le modèle industriel traditionnel

Le secrétaire général du Parti et président de l’État, Tô Lâm, a exhorté Dông Nai à bâtir un nouveau modèle de croissance fondé sur l’innovation, les technologies et la connectivité régionale afin de devenir un pôle de développement moderne et durable.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné d’une délégation du Comité central, a travaillé le 18 mai avec le Comité permanent du Parti de la ville de Dông Nai (Sud) sur la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti ainsi que sur les principales orientations de développement pour la période à venir.

Lors de la séance de travail à Dông Nai, Tô Lâm a souligné la nécessité pour Dông Nai de créer un nouveau modèle de croissance afin de dépasser les limites d’un centre industriel traditionnel et de devenir un pôle de croissance moderne, dynamique et à forte capacité de rayonnement sur l’économie nationale.

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport présenté lors de la réunion, Dông Nai compte actuellement 95 unités administratives communales et de quartier. En 2025, l’économie locale a poursuivi sa dynamique de croissance positive, avec une taille économique atteignant près de 678.000 milliards de dôngs, soit plus de 5 % du PIB national, classant la ville au quatrième rang national.Le taux de croissance économique de 2025 a atteint environ 9,63 %, soit le niveau le plus élevé enregistré au cours des dix dernières années et le meilleur résultat du pays en matière de réalisation des objectifs de croissance.

Au premier trimestre 2026, Dông Nai a continué d’afficher une forte progression de 9,76%, la plus élevée de la région méridionale.

Outre ces résultats encourageants, le Comité permanent du Parti de Dông Nai a également reconnu plusieurs limites et goulets d’étranglement freinant le développement, notamment une planification et une gestion spatiale encore insuffisamment coordonnées, une faible connectivité régionale, un développement urbain dispersé, des phénomènes persistants de spéculation foncière et de projets retardés, ainsi que des pressions croissantes sur les infrastructures de transport, de santé, d’éducation et d’assainissement.

Tout en saluant les efforts des autorités, des forces armées, de la communauté des entreprises et des habitants de Dông Nai, Tô Lâm a estimé que face aux grandes opportunités de développement, la ville devait également regarder en face ses difficultés afin de mettre en œuvre des solutions plus fortes, plus fondamentales et plus efficaces.Le dirigeant vietnamien a demandé à Dông Nai de mettre en œuvre de manière efficace la Résolution du XIVe Congrès national du Parti et les résolutions stratégiques du Comité central, en traduisant rapidement ces orientations en actions concrètes, projets, ouvrages et résultats mesurables, assortis de calendriers et de responsabilités clairement définis.

Un projet global de développement urbain

Selon Tô Lâm, Dông Nai ne peut plus poursuivre un modèle de développement reposant principalement sur l’expansion des zones industrielles, la main-d’œuvre à bas coût ou le nombre de projets d’investissement. La ville doit désormais s’orienter vers une croissance fondée sur la productivité, les technologies, l’innovation, la valeur ajoutée du savoir et la capacité d’entraînement des entreprises nationales.L’un des axes majeurs mis en avant par le secrétaire général et président de l’État consiste à faire de l’aéroport international de Long Thanh le noyau de la restructuration de l’espace de développement.

Dông Nai devra ainsi élaborer rapidement un projet global de développement urbain autour de l’aéroport de Long Thành, de Nhon Trach et des zones avoisinantes, tout en coordonnant avec les ministères concernés l’avancement de la deuxième phase de l’aéroport, de la ligne ferroviaire Biên Hoa - Vung Tau et des infrastructures de connexion interrégionale.

Tô Lâm a également insisté sur la nécessité d’améliorer la qualité de la planification urbaine et de renforcer la gestion des terres, des ressources naturelles et du développement urbain. Selon lui, la planification doit s’inscrire dans une vision à long terme, cohérente et réaliste, capable d’orienter durablement le développement sans être influencée par des intérêts locaux ou la spéculation foncière.

La ville devra réorganiser son espace de développement selon un modèle polycentrique et contrôler rigoureusement les changements d’affectation des sols, les appels d’offres, les procédures d’indemnisation et de libération des terrains, tout en luttant fermement contre la rétention foncière et les retards dans l’exploitation des terrains.

Photo : VNA/CVN

Concernant le développement socioculturel, le secrétaire général et président de l’État a souligné que l’être humain devait rester au cœur de toutes les politiques de développement. Dông Nai doit aspirer à devenir une ville moderne, civilisée, solidaire et agréable à vivre, où la croissance économique s’accompagne du progrès social, de la protection de l’environnement et de la préservation de l’identité culturelle.En tant que grand centre industriel accueillant une importante population ouvrière et migrante, Dông Nai devra accorder une attention particulière au logement social, aux logements pour les travailleurs, aux écoles, aux hôpitaux, aux infrastructures culturelles et aux espaces publics, considérés comme des piliers essentiels d’un développement durable.

Tô Lâm a également appelé la ville à accélérer la transformation numérique et à construire un modèle d’administration locale à deux niveaux fonctionnant de manière fluide, efficace et efficiente, afin que les communes et quartiers disposent des capacités nécessaires pour traiter les affaires directement à la base.

Parallèlement au développement économique et social, Dông Nai devra continuer à renforcer la défense et la sécurité, ainsi qu’à consolider l’unité nationale dans le nouveau contexte.Le secrétaire général et président de la République, Tô Lâm, s’est déclaré globalement favorable aux propositions formulées par Dông Nai et a demandé à la ville de coordonner rapidement avec les organes compétents l’élaboration d’un projet de résolution du Bureau politique sur le développement de Dông Nai à l’horizon 2035, avec une vision jusqu’en 2065, afin de jeter les bases d’un développement durable et à long terme.

Au nom du Comité permanent du Parti de Dông Nai, le secrétaire municipal Vu Hông Van a affirmé que la ville assimilerait pleinement les orientations du dirigeant vietnamien afin de les traduire rapidement en programmes et plans d’action concrets, avec l’objectif de faire de Dông Nai un pôle de croissance majeur du pays, un centre de connexion économique et une porte d’entrée de l’intégration internationale dans la nouvelle phase de développement.

Auparavant, au temple dédié au Président Hô Chi Minh situé dans l’enceinte du Comité du Parti de Dông Nai, le secrétaire général du Parti et président, To Lam, ainsi que la délégation du Comité central, ont respectueusement offert de l’encens en hommage au Président Hô Chi Minh, exprimant leur profonde gratitude pour son immense contribution à la nation.

VNA/CVN