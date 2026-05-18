IDE : le choix de la qualité pour Hô Chi Minh-Ville

Au cours des quatre premiers mois de l’année 2026, les investissements directs étrangers (IDE) vers Hô Chi Minh-Ville ont atteint près de 3,3 milliards de dollars, soit une progression spectaculaire de 227,1% en glissement annuel.

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Photo : CTV/CVN

Dans le détail, la mégapole du Sud a délivré de nouvelles licences à 539 projets pour un capital enregistré de plus de 791,8 millions de dollars, tandis que 58 projets en activité ont ajusté leurs investissements à la hausse, injectant 259,3 millions de dollars supplémentaires.

Au-delà des chiffres, la structure des IDE connaît une mutation profonde. Délaissant les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, les capitaux étrangers s'orientent désormais vers la haute technologie, l'intelligence artificielle (IA), les centres de données, la logistique et les services à forte valeur ajoutée. Cette tendance est illustrée par une série de projets d'envergure récemment approuvés ou recapitalisés. Parmi les opérations notables figurent l'augmentation de capital de 2,2 milliards de dollars pour le projet Nha Be Metrocity GS, l'implantation d'un centre de données IA d'un montant de 2,1 milliards de dollars dans la zone industrielle de Tân Phu Trung.

Cette dynamique s'inscrit en parfaite adéquation avec les nouvelles orientations stratégiques de Hô Chi Minh-Ville, qui ambitionne de devenir un centre financier international, un pôle d'innovation et le moteur de l'économie numérique en Asie du Sud-Est. Les IDE agissent ainsi comme un catalyseur, apportant non seulement des capitaux, mais aussi des technologies de pointe, des modèles de gouvernance modernes et des réseaux de connexion mondiaux.

Toutefois, la réalité démontre que le défi majeur ne réside plus dans le volume des capitaux enregistrés, mais dans la capacité à les transformer rapidement en investissements réalisés, générateurs d'usines, de centres de recherche, d'emplois et de valeur ajoutée réelle pour l'économie. Actuellement, plusieurs projets d'envergure font face à des lenteurs administratives liées au foncier, à la libération des terrains, aux procédures de planification ou encore à un manque de coordination intersectorielle.

Selon les opérateurs économiques, l'attractivité ne repose plus uniquement sur les incitations fiscales ou les coûts de location des terrains. Les investisseurs privilégient désormais la stabilité du cadre juridique, la prévisibilité des politiques publiques et l'efficacité de l'appareil administratif. Dans un contexte marqué par l'application de la taxe minimale mondiale et le déploiement par les pays voisins de stratégies agressives pour attirer les IDE de nouvelle génération, la qualité de la gouvernance locale s'impose comme le facteur décisionnel clé.

Photo : CTV/CVN

Face à ces enjeux, Hô Chi Minh-Ville opère un changement de paradigme, passant d'une logique d'attractivité "à tout prix" à une approche sélective. La municipalité donne la priorité absolue aux projets axés sur la haute technologie, l'innovation, l'économie numérique, l'économie circulaire et la croissance verte. La publication récente d'une liste de 250 projets appelant l'investissement pour la période 2026-2030 confirme cette volonté de cibler les secteurs stratégiques plutôt que la seule course aux volumes financiers.

Parallèlement aux réformes institutionnelles, la ville fait face à l'urgence de moderniser ses infrastructures et de développer un capital humain de haut niveau. Les filières d'avenir telles que les semi-conducteurs, l'IA, la finance digitale ou les centres de données exigent une main-d'œuvre hautement qualifiée et dotée d'une forte capacité d'adaptation technologique. À défaut, l'avantage comparatif de la ville dans ces secteurs de pointe pourrait s'éroder à long terme.

Pour maintenir son rang dans la compétition régionale, Hô Chi Minh-Ville se doit de garantir un environnement des affaires transparent, stable et performant. L'enjeu prioritaire demeure la concrétisation rapide des engagements financiers en projets tangibles, à même de stimuler les transferts technologiques et de renforcer la compétitivité globale de l'économie nationale.

VNA/CVN