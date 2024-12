2024, année la plus chaude, est aussi celle d'une demande record de charbon

Mauvaise nouvelle pour le climat : la demande mondiale de charbon a atteint un nouveau record en 2024, année la plus chaude jamais enregistrée, et seul l'essor des énergies renouvelables devrait contribuer à la stabiliser jusqu'en 2027, a rapporté l'Agence internationale de l'énergie (AIE) mercredi 18 décembre.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Après avoir atteint un niveau record en 2024, la demande mondiale de charbon devrait se stabiliser" jusqu'en 2027 du fait de la forte progression des énergies renouvelables, écrit l'AIE dans son rapport annuel sur le charbon dans le monde sur la période 2024-2027.

La demande devrait ressortir à 8,77 milliards de tonnes cette année, indique l'agence. Le commerce mondial du charbon devrait également atteindre un niveau inédit en volume, avec 1,55 milliard de tonnes, alors que les prix restent supérieurs de 50% à la moyenne observée entre 2017 et 2019.

Ce nouveau record fait écho à un autre : 2024 sera la première année au-delà du seuil de 1,5°C de réchauffement par rapport à la période préindustrielle, limite à long terme fixée par l'accord de Paris, selon l'observatoire européen Copernicus.

L'année dernière avait déjà été marquée par ces mêmes excès : 2023 avait été l'année la plus chaude jusque-là et la demande mondiale de charbon avait atteint le niveau historique de 8,53 milliards de tonnes.

"Nos modèles montrent que la demande mondiale de charbon devrait se stabiliser jusqu'en 2027, même si la consommation d'électricité augmente fortement", déclare Keisuke Sadamori, directeur des marchés de l'énergie à l'AIE.

"Le déploiement rapide des technologies d'énergie propre transforme le secteur mondial de l'électricité, qui représente les deux tiers de la consommation mondiale de charbon", ajoute-t-il en soulignant que la rapidité de la croissance de la demande d'électricité "sera également déterminante à moyen terme".

La Chine est la locomotive du marché : un tiers du charbon consommé dans le monde est brûlé dans des centrales électriques chinoises, selon l'agence.

Elle est suivie par certaines économies émergentes comme l'Inde, l'Indonésie ou le Vietnam, où la forte croissance de la demande d'électricité est tirée par la croissance économique et démographique.

"L'Asie reste au centre du commerce international du charbon", indique l'agence, avec tous les plus grands pays importateurs (Chine, Inde, Japon, Corée et Vietnam), tandis que parmi les plus grands exportateurs, on trouve l'Indonésie et l'Australie.

AFP/VNA/CVN