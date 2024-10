Espagne : le bilan des inondations monte à 95 morts

Au moins 95 personnes ont perdu la vie dans les inondations provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région de Valence, dans l'Est de l'Espagne, ainsi que sur les provinces voisines d'Albacete et de Cuenca, a indiqué Angel Victor Torres, ministre de la Politique territoriale et de la Mémoire démocratique.

Photo : AFP/VNA/CVN

Des pluies exceptionnellement violentes, atteignant plus de 400 litres par mètre carré, ont inondé plusieurs secteurs de Valence et des provinces d'Albacete et de Cuenca en quelques heures seulement dans la nuit de mardi 29 octobre à mercredi 30 octobre.

Le gouvernement espagnol a décrété trois jours de deuil officiel mercredi 30 octobre, alors que le bilan des inondations subites et dévastatrices s'est alourdi et a atteint 95 morts dans la région de Valence, sur la côte Est du pays, et dans les provinces voisines d'Albacete et de Cuenca.

Photo : AFP/VNA/CVN

Des images télévisées ont montré les pluies les plus abondantes depuis septembre 1966, provoquant des inondations généralisées qui ont submergé des rues, emporté des voitures, rompu des berges et submergé un pont sur la rivière Magro.

La montée rapide des eaux a piégé de nombreuses personnes dans leurs voitures, et l'on craint que certaines personnes âgées vivant dans des maisons de plain-pied n'aient pas pu s'échapper.

Plus de 60 routes ont été fermées en raison des inondations, notamment les grands axes routiers le long de la côte méditerranéenne et entre Madrid et Valence. Les services ferroviaires locaux ont été interrompus et la liaison ferroviaire à grande vitesse entre Valence et la capitale est également suspendue.



Xinhua/VNA/CVN