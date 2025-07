Les écarts de flux financiers se creusent entre les pays, selon le FMI

Les déséquilibres financiers dans le monde se sont creusés en 2024, avec certains pays dépendant de plus en plus des financements extérieurs quand d'autres captent toujours plus des échanges, notamment commerciaux, selon un rapport du Fonds monétaire international (FMI) publié mardi 22 juillet.