Le dirigeant Tô Lâm exhorte Hô Chi Minh-Ville à devenir une mégapole stratégique

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a appelé Hô Chi Minh-Ville à devenir une mégapole stratégique, multipolaire et compétitive à l’échelle régionale et internationale, lors de la cérémonie marquant le 50 e anniversaire du jour où Saïgon-Gia Dinh a officiellement reçu le nom du Président Hô Chi Minh (2 juillet), organisée le 2 juillet.

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Photo : VNA/CVN

La cérémonie s’est ouverte par un programme artistique intitulé "Hô Chi Minh-Ville - Son nom brillera à jamais", retraçant le parcours de la ville au cours des cinq dernières décennies.

Dans son discours, le secrétaire du Comité municipal du Parti, Trân Luu Quang, a souligné que la décision prise par l’Assemblée nationale en 1976 de donner à la ville le nom du Président Hô Chi Minh constituait un événement historique, traduisant la profonde reconnaissance du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens envers le dirigeant révolutionnaire, tout en témoignant de la confiance et des attentes placées dans le développement de la ville.

Selon lui, au cours des cinquante dernières années, Hô Chi Minh-Ville a constamment fait preuve de dynamisme et d’esprit d’innovation, expérimentant de nouvelles approches issues de la pratique afin de contribuer à l’amélioration des mécanismes et des politiques nationales ainsi qu’au développement du pays. Les valeurs de solidarité, d’humanisme, de créativité et d’ambition sont progressivement devenues la marque de fabrique de la métropole, renforçant son rôle de locomotive économique du Vietnam.

Une célébration revêtait une portée politique,

historique et culturelle particulière

Prenant la parole lors de la cérémonie, le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a affirmé que cette célébration revêtait une portée politique, historique et culturelle particulière. Elle constitue, selon lui, une occasion de rendre hommage au Président Hô Chi Minh, ainsi qu’aux générations de révolutionnaires, de martyrs et à tous ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance, la réunification nationale et le développement de la ville portant son nom.

Le dirigeant vietnamien a salué les réalisations remarquables accomplies par Hô Chi Minh-Ville au cours du dernier demi-siècle. D’une ville lourdement marquée par les conséquences de la guerre et confrontée à de nombreuses difficultés après la réunification du pays, elle est progressivement parvenue à relancer sa production, à stabiliser les conditions de vie de la population, à consolider les acquis de la Révolution, à renforcer son administration ainsi qu’à garantir la défense et la sécurité, posant ainsi les bases d’un développement durable.

Selon Tô Lâm, à la suite de la réorganisation des unités administratives, Hô Chi Minh-Ville bénéficie désormais d’un espace de développement élargi, de nouvelles potentialités et d’opportunités accrues, tout en faisant face à des exigences plus élevées en matière de gouvernance. Grâce à sa position de centre urbain, financier, commercial et de services, de pôle industriel, technologique et d’innovation, de porte d’entrée maritime et logistique, ainsi qu’à la qualité de ses ressources humaines, la ville dispose de tous les atouts nécessaires pour devenir une mégapole stratégique, organisée autour de plusieurs centres de développement et dotée d’une compétitivité régionale et internationale.

Pour concrétiser cette ambition, le secrétaire général du Parti et président de l’État a estimé qu’il était indispensable d’adopter une nouvelle vision du développement, de perfectionner les institutions, de moderniser les infrastructures, d’améliorer la gouvernance et de constituer une équipe de cadres répondant aux exigences de cette nouvelle phase. Il a insisté sur la nécessité d’agir rapidement sur les questions déjà clairement identifiées, de lever sans délai les obstacles existants et de définir précisément les responsabilités à chaque niveau afin que les politiques adoptées produisent rapidement des résultats concrets.

Le dirigeant a également appelé Hô Chi Minh-Ville à poursuivre le renforcement de son organisation du Parti et de son système politique, en privilégiant l’intégrité, la discipline, l’efficacité de l’action publique et le service de la population. Les responsables locaux devront faire preuve d’une solide compétence politique, d’une vision moderne du développement et d’un sens élevé des responsabilités, tout en intensifiant la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives.

Par ailleurs, il a demandé à la ville de transformer les mécanismes et politiques spécifiques dont elle bénéficie en véritables avantages compétitifs, mesurables par des résultats concrets. Hô Chi Minh-Ville devra notamment rester à l’avant-garde de la réforme administrative, de la gouvernance numérique, du développement des services publics numériques, ainsi que proposer de nouveaux mécanismes favorisant l’innovation, la transition numérique, la transition verte, la création d’un centre financier international et l’attraction des talents.

Photos : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a également plaidé pour un aménagement urbain moderne, vert, intelligent et multipolaire, étroitement connecté avec la région du Sud-Est, le delta du Mékong, les Hauts Plateaux du Centre et l’ensemble du pays. Les investissements devront être prioritairement orientés vers les transports publics, le métro, les voies de contournement, les autoroutes, les ports maritimes, la logistique, les infrastructures numériques, l’énergie, ainsi que les secteurs de la santé, de l’éducation, du logement, de la culture, de la lutte contre les inondations et des espaces verts.

Il a en outre souligné la nécessité de renouveler le modèle de croissance en faisant de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique, de l’économie verte, de l’économie circulaire et de l’économie des données les principaux moteurs du développement. La ville est appelée à accélérer le développement du centre financier international, des industries de haute technologie, de la logistique, de l’économie maritime, du tourisme, de la santé, de l’éducation et des industries culturelles, tout en créant un environnement favorable à l’essor du secteur privé, des start-up innovantes et des jeunes talents.

Enfin, Tô Lâm a insisté sur le fait que l’amélioration des conditions de vie de la population devait demeurer le principal indicateur du développement. Les habitants de Hô Chi Minh-Ville doivent bénéficier d’un cadre de vie plus sûr, de services publics de meilleure qualité, d’infrastructures de transport plus performantes, d’un accès facilité au logement, à l’éducation, aux soins de santé et aux espaces culturels et verts. Dans le même temps, la ville devra poursuivre son ouverture internationale tout en garantissant la défense, la sécurité, la stabilité sociale et la sécurité économique, numérique et urbaine.

Évoquant les paroles du Président Hô Chi Minh, qui affirmait que « le Sud est toujours dans mon cœur », le secrétaire général du Parti et président de l’État a estimé que cet héritage constituait à la fois un immense honneur et une responsabilité pour Hô Chi Minh-Ville. Il s’est déclaré convaincu qu’après avoir écrit une page glorieuse de son histoire durant les cinquante dernières années, la métropole entamerait une nouvelle étape de développement encore plus ambitieuse, s’affirmant comme une ville moderne, civilisée, solidaire et pleinement digne de porter le nom du Président Hô Chi Minh.

VNA/CVN