Hô Chi Minh-Ville : huit projets clés d'une valeur de près de 9,6 milliards de dollars

Le matin du 1 er juillet dans la zone de Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec le Sun Group, a lancé les travaux de huit ouvrages et projets clés. Il s'agit d'un événement d'une importance particulière à l'occasion du 50 e anniversaire du jour où la ville de Saïgon - Gia Định a eu l'honneur d'être rebaptisée du nom du Président Hô Chi Minh (2 juillet).

>> Hô Chi Minh-Ville lance une série de grands projets d’infrastructures pour ses 50 ans

>> La mégapole du Sud attire d'importants projets technologiques du Forum économique mondial

>> Les 50 ans de Hô Chi Minh-Ville : un carrefour de valeurs culturelles

La cérémonie s'est déroulée en présence d'anciens membres du Bureau politique : l'ancien président de la République Trương Tấn Sang, l'ancien membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Lê Hồng Anh, et l'ancien secrétaire du Comité du Parti pour Hô Chi Minh-Ville Nguyễn Văn Nên.

Du côté des dirigeants de la municipalité et des organismes officiels, étaient présents le secrétaire du Comité du Parti pour la ville Trần Lưu Quang, le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la ville Lê Quốc Phong, le président du Conseil populaire municipal Võ Văn Minh, le président du Comité populaire municipal Nguyễn Văn Được, le président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville Nguyễn Phước Lộc, ainsi que de nombreux hauts responsables centraux et municipaux, des représentants des services, des secteurs et des investisseurs.

Selon le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, les 8 ouvrages mis en chantier simultanément comprennent : le parc culturel Bến Nhà Rồng - Khánh Hội et les espaces verts publics de Bến Bạch Đằng ; l'autoroute urbaine Hồ Tràm - Aéroport international de Long Thành ; la liaison maritime Cần Giờ - Vũng Tàu ; le port généraliste et de terminaux à conteneurs de Cái Mép Hạ (phase 1) ; le pont et la route Bình Tiên ; le sous-projet de construction du tronçon principal de l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Mộc Bài (phase 1) ; l'échangeur connectant l'autoroute Bến Lức - Long Thành à la route Rừng Sác ; et l'échangeur entre l'autoroute Bến Lức - Long Thành et la route nationale 50. Ces projets représentent un investissement total d'environ 253 033 milliards de dôngs, soit près de 9,6 milliards de dollars, mobilisés à partir de fonds publics, de partenariats public-privé (PPP) ainsi que de capitaux d'entreprises et privés.

Photo : CTV/CVN

Le déploiement simultané de ces infrastructures vise à insuffler un élan dynamique pour célébrer ce grand anniversaire, à concrétiser la stratégie de développement des infrastructures, à renforcer la connectivité interrégionale, à développer la logistique et l'économie maritime, tout en élargissant la marge de croissance de la municipalité dans cette nouvelle ère.

Il s'agit également d'une étape clé dans la mise en œuvre des grandes orientations de développement de Hô Chi Minh-Ville, conformément à l'esprit de la Résolution N°09-NQ/TW du Bureau politique. Cela permettra de faire sauter les goulots d'étranglement de transport qui perdurent, de parfaire le réseau d'infrastructures stratégiques et de poser des fondations solides pour un développement harmonieux, conciliant croissance économique et amélioration de la qualité de vie de la population, tout en préparant le terrain infrastructurel pour l'application de la Loi sur les métropoles à statut spécial après son adoption par l'Assemblée nationale.

Parmi ces projets, le parc culturel Bến Nhà Rồng - Khánh Hội et les espaces verts publics de Bến Bạch Đằng constituent un ouvrage d'une importance historique et culturelle particulière, axé sur le réaménagement urbain d'une zone intimement liée au départ du Président Hô Chi Minh à la recherche de la voie du salut national. D'une superficie d'environ 73,3 hectares pour un investissement total de plus de 29 317 milliards de dôngs, ce projet est réalisé sous forme de PPP (contrat BT) par la société à responsabilité limitée de services touristiques Bến Nhà Rồng, filiale du groupe Sun Group, en tant qu'investisseur.

Le projet se compose de 5 volets visant à façonner un axe spatial culturel, historique et touristique le long du fleuve Saïgon. Il comprend la construction du parc culturel Bến Nhà Rồng ; le réaménagement du secteur de Khánh Hội selon une orientation de préservation du patrimoine portuaire ; l'élargissement de l'avenue Nguyễn Tất Thành de 4 à 8-10 voies ; ainsi que l'aménagement du réseau de parcs, d'espaces verts à Bến Bạch Đằng et de ses infrastructures techniques. En outre, le projet prévoit la construction du tunnel de subdivision Hoàng Diệu, d'une passerelle piétonne enjambant le fleuve Saïgon, ainsi que la reconstruction et l'élargissement des ponts Tân Thuận 1 et Tân Thuận 2, d'un parking souterrain, d'un centre commercial souterrain et la finalisation des espaces publics riverains du fleuve Saïgon.

S'exprimant au sujet de ce projet, Đặng Minh Trường, président du conseil d'administration de Sun Group, a déclaré qu'il s'agissait d'une lourde responsabilité et d'une opportunité historique pour préserver le patrimoine et revitaliser le paysage. Une fois achevé, cet ouvrage deviendra un complexe d'espaces publics verts, modernes et riches en identité, reliant le passé, le présent et l'avenir de la ville.

Photo : CTV/CVN

Façonner de nouveaux espaces de développement

Dans le domaine des transports interrégionaux et de la logistique, le projet de liaison maritime reliant Cần Giờ à Vũng Tàu affiche une longueur totale d'environ 14 km, comprenant plus de 8 km de ponts, 3,85 km de tunnels et 2,15 km de voies d'accès. Conçu avec une configuration à 6 voies pour un investissement total d'environ 93 159 milliards de dôngs, cet ouvrage créera un axe de transport direct destiné à stimuler l'économie maritime, à étendre les espaces de développement vers la mer et à renforcer la connectivité entre Hô Chi Minh-Ville et la province de Bà Rịa - Vũng Tàu.

Le projet d'autoroute urbaine Hồ Tràm - Aéroport international de Long Thành, investi par le groupe Masterise Group, s'étend sur environ 42 km avec 6 voies de circulation et un réseau de voies parallèles. Représentant un montant global de près de 46 918 milliards de dôngs sous forme de PPP, ce projet prévu pour la période 2026-2029 reliera directement l'aéroport de Long Thành à la zone touristique côtière du Sud-Est, contribuant ainsi à réduire les temps de déplacement au sein de la région économique clé du Sud.

Afin de renforcer les capacités de transport maritime, la municipalité a mis en chantier la phase 1 du port généraliste et de terminaux à conteneurs de Cái Mép Hạ, dotée d'un budget d'environ 50.820 milliards de dôngs pour une superficie de plus de 351,2 hectares et une longueur de quai de 7,5 km. Le port est conçu pour accueillir des porte-conteneurs allant jusqu'à 250.000 DWT, avec une capacité d'exploitation annuelle prévue de l'ordre de 10,8 millions de TEU, ambitionnant de devenir un pôle de transbordement international de conteneurs de premier plan en Asie-Pacifique.

Les autres infrastructures de transport comprennent le pont et la route Bình Tiên (6 285 milliards de dôngs), le sous-projet de construction du tronçon principal de l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Mộc Bài - phase 1 (22 975 milliards de dôngs), l'échangeur entre l'autoroute Bến Lức - Long Thành et la route Rừng Sác (2 969 milliards de dôngs), ainsi que l'échangeur entre cette même autoroute et la route nationale 50 (590 milliards de dôngs).

Photo : CTV/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Hoàng Nguyên Dinh, a souligné que le voyage de 50 ans de la ville rebaptisée du nom de l'Oncle Hô constitue un parcours durant lequel la municipalité n'a cessé de progresser et de surmonter de nombreux défis pour maintenir sa position de locomotive économique du pays.

Il a affirmé que le lancement simultané de ces huit projets stratégiques ne relève pas d'un simple événement d'investissement infrastructurel, mais qu'il démontre la détermination du Comité du Parti, des autorités et de la population locale à concrétiser leurs ambitions de développement. C’est un véritable engagement par l'action pour matérialiser la Résolution N°09-NQ/TW du Bureau politique, visant à faire de Hô Chi Minh-Ville un symbole de développement dynamique, tout en préparant le terrain infrastructurel pour la Loi sur les métropoles à statut spécial, qui devrait être soumise à l'approbation de l'Assemblée nationale cette année.

"L'événement d'aujourd'hui n'est pas un simple lancement d'infrastructures, c'est un engagement par l'action, illustrant la détermination de fer de Hô Chi Minh-Ville face à l'histoire et devant la confiance et les attentes de tout le pays", a martelé Hoàng Nguyên Dinh.

Selon le dirigeant de la municipalité, il y a tout juste 50 ans, lors de la première session de la VIe législature de l'Assemblée nationale en 1976, la ville de Saïgon - Gia Định a eu officiellement l'honneur de recevoir le nom du Président Hô Chi Minh. C'était la cristallisation des sentiments et de la profonde gratitude du Parti, de l'État et du peuple tout entier envers leur leader bien-aimé, tout en incarnant une confiance et des attentes immenses à l'égard du rôle de locomotive de la ville.

Le dirigeant de la municipalité a indiqué qu'après l'élargissement de ses frontières administratives fondé sur la fusion de Hô Chi Minh-Ville, de Bình Dương et de Bà Rịa - Vũng Tàu depuis le 1er juillet 2025, la nouvelle entité de Hô Chi Minh-Ville affiche un GRDP d'environ 3.000.000 de milliards de dôngs, soit l'équivalent de 121 milliards de dollars. Au cours du premier semestre 2026, le GRDP de la ville a progressé de 8,55%, tandis que les recettes budgétaires totales ont dépassé le demi-million de milliards de dôngs. La métropole contribue ainsi à hauteur de 23,11% à 23,6% au PIB national et de plus de 33% à plus de 37% aux recettes globales de l'État, alors que les secteurs de la production, du commerce et des services maintiennent une dynamique de croissance positive.

Photo : CTV/CVN

Pour garantir le calendrier des projets, le dirigeant du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a exigé que les organismes, unités, services, secteurs et localités lèvent activement les obstacles liés aux procédures, à la libération des terrains et à l'approvisionnement en matériaux de construction. Parallèlement, il a exhorté les maîtres d'ouvrage, les cabinets de conseil et les entrepreneurs à faire preuve d'un haut sens de responsabilité politique, à mobiliser au maximum leurs ressources financières, humaines et matérielles, et à organiser les chantiers de manière scientifique afin de garantir la qualité, les délais, la sécurité et l'efficacité de l'utilisation des capitaux investis, en évitant absolument toute infraction, perte ou gaspillage.

Le vice-président du Comité populaire municipal a réaffirmé que la ville continuerait à renouveler sa vision et à agir avec fermeté pour bâtir une métropole civilisée, moderne et solidaire, maintenant son rôle de locomotive économique et contribuant de manière toujours plus significative au développement du pays.

Photo : CTV/CVN

Truong Giang/CVN