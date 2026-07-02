Hô Chi Minh-Ville sous les projecteurs à Séoul

À l'occasion du 50 e anniversaire de l'attribution du nom du Président Hô Chi Minh à l'ancienne ville de Saïgon-Gia Dinh, des images de Hô Chi Minh-Ville sont diffusées sur des écrans géants à Séoul. Une initiative destinée à promouvoir la métropole vietnamienne auprès du public sud-coréen et international.

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Les 1er et 2 juillet, de 07h00 à 22h00 (heure locale), de grands écrans électroniques installés dans plusieurs quartiers emblématiques de Séoul, en République de Corée, diffusent des images célébrant les cinquante ans de Hô Chi Minh-Ville. L'opération est notamment visible dans l'arrondissement de Gangnam et le quartier piétonnier de Myeongdong, deux pôles particulièrement fréquentés par les habitants de la capitale sud-coréenne et les visiteurs étrangers.

Cette campagne est organisée dans le cadre de la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et plusieurs collectivités étrangères partenaires, parmi lesquelles figure Séoul. Elle a pour objectif de faire découvrir au public sud-coréen et international une métropole en pleine transformation, conjuguant dynamisme économique, ouverture internationale et richesse culturelle.

Un symbole de coopération

Au-delà de sa portée commémorative, cette initiative s'inscrit dans la stratégie de diplomatie locale menée par Hô Chi Minh-Ville. En renforçant sa visibilité sur des sites emblématiques de la capitale sud-coréenne, elle contribue à promouvoir l'image du Vietnam, à encourager les échanges entre les peuples et à consolider les relations avec les partenaires coréens.

La République de Corée compte aujourd'hui parmi les principaux partenaires de Hô Chi Minh-Ville dans les domaines du commerce, de l'investissement et du tourisme. Au fil des années, la métropole vietnamienne a développé des relations de coopération et de jumelage avec plusieurs collectivités sud-coréennes, dont Séoul, ouvrant la voie à des échanges toujours plus étroits dans les secteurs économique, culturel, éducatif et humain.

Organisée simultanément dans plusieurs villes à travers le monde, cette campagne de communication illustre enfin l'efficacité du réseau de coopération internationale de Hô Chi Minh-Ville et le rôle croissant de la diplomatie des collectivités territoriales dans le rayonnement de la métropole vietnamienne à l'étranger.

Texte et photos : Truong Giang - Thao Nguyên/CVN