Bilan d’un an du modèle organisationnel global du système politique

Le Bureau politique du Parti a organisé, dans la matinée du 1 er juillet à Hanoï, une conférence consacrée au bilan d’un an de fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et du modèle d’administration à trois niveaux.

>> Accélération de la mise en œuvre de la Résolution N°06 sur la politique extérieure

>> Création du Comité central de pilotage pour les affaires étrangères et l’intégration internationale

>> Vers un système de santé plus équitable et plus proche des citoyens

Photo : VNA/CVN

L’événement s’est tenu en présentiel au siège de l’Assemblée nationale et par visioconférence avec 3.651 sites répartis dans les ministères, les organismes centraux, ainsi que dans les provinces, les villes, les communes, les quartiers et les zones spéciales à travers le pays. Au total, 557.099 délégués y ont participé.

Étaient présents le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, le Premier ministre Lê Minh Hung, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le permanent du Secrétariat du Parti Trân Câm Tu, ainsi que le secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale de l’Organisation, Nguyên Duy Ngoc, également président du Comité de pilotage chargé du bilan.

Photo : VNA/CVN

Selon le programme, Nguyên Duy Ngoc a présenté un rapport de synthèse sur un an de fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et du modèle d’administration à trois niveaux. Les participants ont également visionné un documentaire et écouté plusieurs interventions.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, prononcera un discours d’orientation important lors de cette conférence.

VNA/CVN