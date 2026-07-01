Félicitations à la Chine à l'occasion du 105e anniversaire du Parti communiste chinois

Le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a adressé un message de félicitations au Comité central du Parti communiste chinois (PCC) à l'occasion du 105 e anniversaire de sa fondation (1 er juillet 1921-2026).

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Photo : VNA/CVN

Dans ce message, le Comité central du PCV félicite le PCC d'avoir uni et conduit le peuple chinois à surmonter les difficultés, à relever les défis et à remporter de grandes victoires. Ces succès ont permis la fondation de la République populaire de Chine, la mise en œuvre de la politique de réforme et d'ouverture, l'entrée du socialisme aux caractéristiques chinoises dans une nouvelle ère, ainsi que le renforcement du rôle et de la position du Parti et de l'État chinois sur la scène internationale.

Le message souligne notamment qu'au cours des dernières années, sous la direction du Comité central du PCC, avec le secrétaire général et président Xi Jinping à sa tête, le peuple chinois a atteint le premier objectif du centenaire et accompli les principales cibles et missions fixées par le 14e Plan quinquennal de développement socioéconomique, jetant ainsi des bases solides pour la réalisation du second objectif du centenaire.

Le PCV exprime sa confiance dans la capacité du PCC à continuer de guider le peuple chinois afin de mettre en œuvre avec succès la résolution du XXe Congrès national du Parti, d'organiser avec succès le XXIe Congrès national et d'atteindre le deuxième objectif centenaire, à savoir faire de la Chine un grand pays socialiste moderne, prospère, démocratique, civilisé, harmonieux et beau.

Le message de félicitations réaffirme que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens attachent toujours une importance particulière et accordent la plus haute priorité au renforcement des relations de bon voisinage et d'amitié, du Partenariat de coopération stratégique global ainsi que de la Communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine revêtant une portée stratégique.

La partie vietnamienne exprime le souhait de maintenir des échanges réguliers entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États, de donner une orientation stratégique au développement des relations entre le Vietnam et la Chine, d'apporter des bénéfices concrets aux peuples des deux pays et de contribuer activement à la cause socialiste ainsi qu'à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN