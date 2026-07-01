Plusieurs localités partagent leurs expériences du nouveau modèle de gouvernance

Le 1 er juillet, lors de la conférence consacrée au bilan d'un an de fonctionnement du modèle organisationnel global du système politique et du modèle d'administration à trois niveaux, les dirigeants des Comités du Parti de Hanoï, de Hô Chi Minh-Ville et de Dông Nai ont présenté leurs expériences de terrain.

>> Le nouveau modèle de gouvernance crée une nouvelle dynamique de développement

>> Le dirigeant Tô Lâm fixe les priorités du nouveau modèle d'administration

Photo : VNA/CVN

Trân Duc Thang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, a souligné que Hanoï avait mené de front, au cours de l'année écoulée, la réorganisation des unités administratives, l'adaptation de l'organisation du système politique aux spécificités de la capitale, le renforcement de la décentralisation, la formation des cadres selon les postes de travail et l'accélération de la transformation numérique afin de jeter les bases d'une gouvernance moderne.

Selon lui, la suppression des échelons intermédiaires et la réforme administrative ont contribué à améliorer le climat de l'investissement et à stimuler le développement socio-économique. Le PIB de la capitale a atteint en 2025 son niveau le plus élevé depuis plusieurs années. Les recettes budgétaires de l'État ont atteint environ 410.000 milliards de dôngs au cours des six premiers mois de 2026, soit 63,2% des prévisions, tandis que le taux de décaissement des investissements publics s'est élevé à 44,04%.

En matière de réforme administrative, l'indice d'efficacité de la gouvernance et de la réforme administrative a atteint 92,90 points en 2025, plaçant Hanoï au 5e rang sur 34 provinces et villes. L'indice de satisfaction des usagers s'est classé au 8e rang.

Photo : VNA/CVN

Intervenant à son tour, le secrétaire du Comité du Parti de Dông Nai, Vu Hông Van, a indiqué que la ville évaluait l'efficacité du modèle d'administration locale à deux niveaux à partir de trois critères : la rapidité du service rendu aux citoyens, la réduction des délais et des coûts des procédures administratives pour les entreprises, ainsi que les économies réalisées sur les dépenses courantes afin de dégager davantage de ressources pour l'investissement.

Pour la prochaine étape, Dông Nai entend mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité du fonctionnement du nouveau modèle, en faisant du niveau communal le cœur du dispositif et en prenant les résultats obtenus au service des citoyens et des entreprises comme indicateur de performance des autorités locales.

La secrétaire adjointe du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Van Thi Bach Tuyêt, a pour sa part estimé qu’après un an de fonctionnement, le système politique de Hô Chi Minh-Ville était désormais stable et fonctionnait de manière fluide.

Photo : Tân Dat/CVN

Le nouveau modèle a renforcé l'autonomie des échelons de proximité, raccourci les processus de direction et d'exécution des missions, amélioré la qualité des services destinés aux citoyens et aux entreprises et permis de traiter rapidement les problèmes apparus dans les communes, quartiers et zones spéciales.

Fort de l'expérience acquise dans la mise en œuvre du nouveau modèle, Hô Chi Minh-Ville a proposé aux autorités centrales de mettre en place une architecture unifiée des données à l'échelle de l'ensemble du système politique, afin de garantir des données normalisées, interconnectées, partagées et exploitées de manière efficace. L'objectif est de disposer de données exactes, complètes, fiables et actualisées, communes à l'ensemble des acteurs, pour permettre aux autorités de fonctionner et de prendre leurs décisions sur la base des données.

VNA/CVN