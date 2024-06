Le constructeur naval sud-coréen lance la première corvette pour la Marine philippine

Photo: HHI/CVN

BRP Miguel Malvar, du nom d'un héros de l'indépendance philippine, mesure 118,4 m de longueur et 14,9 m de largeur et a une vitesse de croisière d'environ 28 km/h. Il est équipé de missiles antinavires, d'un système de lancement vertical et d'un radar actif à balayage électronique (AESA).

Le navire devrait être livré à la marine philippine l'année prochaine. La deuxième corvette sera lancée en décembre 2024 et livrée également l'année prochaine.

Le gouvernement philippin a commandé 10 navires à HHI dans le cadre de son programme de modernisation et de renforcement des capacités navales du pays.

VNA/CVN