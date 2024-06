Malaisie

La reprise des exportations et la consommation intérieure soutiennent la croissance économique

L'économie malaisienne devrait connaître une croissance comprise entre 4 et 5 %, soutenue par la reprise des exportations et une demande intérieure résiliente, selon le ministre des Finances, II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.

Il a déclaré que l'expansion économique de 4,2% au premier trimestre montrait l'efficacité des politiques de gestion économique du gouvernement.

Il a ajouté que la reprise du commerce sera soutenue par le cycle technologique mondial et par la poursuite de la reprise de l'activité touristique, tandis que les dépenses des ménages seront soutenues par l'amélioration des revenus et de l'emploi.

Les activités d'investissement seront stimulées par la poursuite des progrès des projets d'investissement pluriannuels menés à la fois par les secteurs public et privé, a-t-il déclaré, ajoutant la mise en œuvre d'initiatives catalytiques dans le cadre de divers plans directeurs tels que la Feuille de route nationale pour la transition énergétique (NETR) et le nouveau plan directeur industriel 2030 (NIMP 2030) et le 12e plan malaisien stimuleraient encore les investissements.

Le gouvernement est déterminé à mettre en œuvre une réforme structurelle significative car elle est nécessaire pour construire une Malaisie plus prospère et plus inclusive, a-t-il déclaré, soulignant que cela implique de relever le plancher en créant plus d'espace budgétaire et en agrandissant le gâteau économique pour une plus grande participation, et en augmentant le en renforçant la protection sociale et, troisièmement, en mettant en place une bonne gouvernance.

Il a également déclaré que la loi sur les finances publiques et la responsabilité budgétaire et le cadre budgétaire à moyen terme constituent des mesures cruciales pour élargir et diversifier l'assiette des revenus.

La Malaisie est également bien placée pour bénéficier de la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales, a-t-il ajouté.

