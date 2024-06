Le conseil du FMI va débloquer 515 millions d'USD pour le Costa Rica

Sur cette somme, 272 millions d'USD ont été alloués après une sixième et dernière revue d'un programme d'aide dont le montant total aura atteint, après ce dernier versement, 1,6 milliard d'USD.

"La fin de cet examen marque la conclusion d'un ambitieux programme de réformes multi-dimensionnelles, sur plusieurs années", a commenté Kenji Okamura, directeur général adjoint du FMI, cité dans le communiqué.

"La croissance est restée vigoureuse et l'inflation s'oriente vers le bas de la fourchette tolérée par la banque centrale", a-t-il poursuivi. "L'emploi, les salaires du secteur privé et la pauvreté vont tous dans la bonne direction".

Par ailleurs, le conseil a conclu sa troisième et dernière revue dans le cadre du Fonds pour la résilience et la soutenabilité (RSF). Il permet au FMI d'accorder des prêts de plus longue durée assortis d'un remboursement différé.

Ces conditions laissent la possibilité aux pays bénéficiaires de financer les investissements nécessaires pour s'adapter aux effets du réchauffement climatique et préparer leur transition.

Après revue, le conseil a validé le déblocage de 243 millions d'USD, ce qui porte à 730 millions au total les décaissements liés à ce programme.

Le Costa Rica est le premier pays membre à mener à bien un accord RSF, ayant mis en place les douze mesures prévues.

