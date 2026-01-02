BYD : 2,26 millions de véhicules électriques vendus en 2025, record mondial

Le géant chinois de l'automobile BYD a vendu 2,26 millions de véhicules électriques en 2025, établissant un nouveau record mondial pour ce secteur, selon un communiqué de l'entreprise publié jeudi 1 er janvier à la Bourse de Hong Kong.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce chiffre devrait permettre à BYD de dépasser pour la première fois l'américain Tesla sur l’année. La société texane avait indiqué avoir vendu 1,22 million de véhicules à fin septembre, et devrait annoncer vendredi ses ventes totales de 2025.

Avec 1,79 millions de vente en 2024 contre 1,76 millions, Tesla avait dépassé de justesse BYD en 2024. Basée à Shenzhen et cotée à la bourse de Hong Kong, BYD produit également des voitures hybrides.

Fondée en 1995, BYD ("Build your dreams" en anglais) était à l’origine spécialisée dans la fabrication de batteries. Il s'est imposée comme leader sur le marché chinois très concurentiel des véhicules à énergies nouvelles, le plus grand au monde.

Il cherche désormais à renforcer sa présence à l’étranger, alors que le marché chinois, où les consommateurs sont toujours plus attentifs aux prix, pèse sur sa rentabilité.

BYD et ses concurrents locaux doivent également faire face à des droits de douane élevés aux États Unis. Mais l'entreprise est en plein essor en Asie du Sud Est, au Moyen Orient, et même en Europe — au grand dam des poids lourds de l’industrie sur ce continent.

AFP/VNA/CVN



