BYD dépasse Tesla en termes de ventes de véhicules électriques en 2025

Le constructeur chinois de véhicules à énergie nouvelle (VEN) BYD, leader du secteur, a vendu environ 2,26 millions de véhicules électriques (VE) en 2025, dépassant ainsi Tesla sur le marché mondial des VE l'année dernière.

>> VinFast inaugure une usine de véhicules électriques en Indonésie

>> BYD : 2,26 millions de véhicules électriques vendus en 2025, record mondial

>> Marché automobile français toujours en berne, ventes d'électriques "sous perfusion"

Photo : Xinhua/VNA/CVN

D'après les données du constructeur américain de véhicules électriques, Tesla a livré près de 1,63 million de VE en 2025. Sur l'ensemble de l'année, BYD a vendu approximativement 4,6 millions de véhicules à énergie nouvelle (VEN).

BYD a indiqué avoir étendu son marché en Chine tout en accroissant ses ventes à l'étranger. Ses activités en Europe sont vigoureuses, et l'entreprise explore les marchés d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est. Il est à noter que BYD intensifie ses efforts de production locale. L'usine de la société au Brésil a commencé à fonctionner l'année dernière.

Les ventes à l'exportation de BYD ont dépassé 1,04 million d'unités en 2025, incluant les voitures particulières et les pick-ups, couvrant plus de 110 pays et régions, faisant ainsi de lui l'un des constructeurs automobiles chinois à la croissance la plus rapide à l'exportation.

En décembre dernier, BYD a annoncé qu'il renforcerait son avantage technologique dans les années à venir.

"D'un côté, BYD a consolidé sa compétitivité en termes de prix grâce à la production à grande échelle, et de l'autre, a stimulé ses ventes mondiales par des stratégies commerciales ciblées", a souligné Zhou Fatao, secrétaire général de l'Association de l'industrie des véhicules à énergie nouvelle du Guangdong.

M. Zhou attribue cette hausse des ventes à l'étranger à des modèles tels que les hybrides à l'éthanol au Brésil, qui répondent à la réalité du Brésil en tant que marché majeur du carburant à l'éthanol, les modèles haut de gamme appréciés des acheteurs européens et les voitures à conduite à droite économiques qui sont populaires en Thaïlande.

"Les ventes et les performances de BYD sur le marché montrent que les constructeurs automobiles chinois ont réalisé un développement fulgurant et sont en train de devenir des leaders dans le secteur mondial des véhicules à énergie nouvelle", a-t-il déclaré.

Xinhua/VNA/CVN