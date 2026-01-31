Trump désigne Kevin Warsh comme prochain président de la Fed

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi 30 janvier qu'il nommait Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Réserve fédérale américaine (Fed), comme prochain président de la banque centrale.

Cette nomination, qui intervient deux jours après la décision de la Fed de maintenir le taux des fonds fédéraux inchangé entre 3,50% et 3,75%, doit être confirmée par le Sénat américain.

"Je connais Kevin depuis longtemps et je ne doute pas qu'il restera dans les annales comme l'un des GRANDS présidents de la Fed, peut-être même le meilleur", a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social pour annoncer sa sélection.

"En plus de tout cela, il est parfait pour le poste et ne vous décevra jamais", a déclaré M. Trump.

Âgé de 55 ans, M. Warsh est actuellement chercheur invité émérite en économie à la Hoover Institution et chargé de cours à la Stanford Graduate School of Business. Il est également associé de Stanley Druckenmiller chez Duquesne Family Office LLC.

M. Warsh a été le plus jeune gouverneur de la Fed à 35 ans et a été membre du conseil des gouverneurs du système de la Réserve fédérale de 2006 à 2011.

Le choix de M. Warsh ne devrait pas perturber les marchés en raison de son expérience passée à la Fed, ont rapporté vendredi les médias locaux. Wall Street estime qu'il ne se plierait pas toujours aux volontés de M. Trump.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a été nommé par Donald Trump en novembre 2017. Son deuxième mandat de quatre ans à la tête de la Fed prendra fin en mai 2026.

Depuis la nomination de M. Powell en 2018, M. Trump n'a cessé de faire pression sur lui pour qu'il abaisse énergiquement les taux d'intérêt.

Même après les trois baisses consécutives des taux fin 2025, M. Trump a continué à faire pression pour obtenir une baisse des taux et à critiquer M. Powell pour les dépassements de coûts liés à la rénovation massive du siège de la Fed à Washington.

À la mi-janvier, le ministère de la Justice a assigné M. Powell à comparaître, le menaçant d'une mise en accusation pénale liée à son témoignage devant la commission bancaire du Sénat, en juin 2025, au sujet du projet de rénovation du siège de la banque centrale, d'un coût de plusieurs milliards de dollars.

Dans une démarche inhabituelle, M. Powell a assisté ce mois-ci aux plaidoiries concernant l'affaire de la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, devant la Cour suprême, qualifiant cette affaire de "la plus importante affaire judiciaire dans les 113 ans d'histoire de la Fed".

La Cour suprême a entendu les plaidoiries concernant la décision controversée de l'administration de démettre Mme Cook de ses fonctions au sein du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale.

M. Trump a licencié Mme Cook en août dernier, l'accusant d'avoir fait de fausses déclarations sur une demande de prêt hypothécaire et visant à la remplacer au sein du Conseil de la Fed par un gouverneur de son choix. Mme Cook a nié toute malversation.

En réponse à une question sur l'indépendance de la Fed lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion du Comité fédéral de l'Open Market mercredi, M. Powell a vigoureusement défendu cette indépendance, affirmant qu'elle est la pierre angulaire des démocraties modernes et une garantie contre la politisation de la politique monétaire.

"La raison en est que la politique monétaire peut être utilisée, vous le savez, tout au long d'un cycle électoral pour influencer l'économie d'une manière qui soit politiquement avantageuse", a déclaré M. Powell. "Si vous perdez cela, il sera difficile de la conserver".

