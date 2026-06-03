Le Vietnam verra émerger davantage de “villages YouTube et TikTok”

Le commerce électronique vietnamien s’étend progressivement des grandes métropoles vers les provinces, favorisant l’émergence de nouvelles communautés de vendeurs en ligne. Selon Trân Van Trong, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne du commerce électronique, le phénomène des "villages YouTube et TikTok" devrait se développer davantage dans les années à venir, porté par l’essor de l’économie de la création de contenus.

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Photo : Quynh Nguyên/CVN

Les KOL (Key Opinion Leaders) et les KOC (Key Opinion Consumers) sont devenus des acteurs incontournables de cette transformation. S’ils existaient déjà sous différentes formes dans le commerce traditionnel, les réseaux sociaux et les plateformes numériques ont considérablement élargi leur influence. YouTubeurs, TikTokeurs et créateurs de contenus occupent désormais une place importante dans la promotion des produits et dans les décisions d’achat des consommateurs.

"Cette économie créative connaît une croissance rapide au Vietnam. Elle contribue à créer de nouvelles opportunités professionnelles, tout en nécessitant un cadre réglementaire adapté afin de garantir la transparence des pratiques commerciales et la protection des consommateurs", souligne Trân Van Trong, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne du commerce électronique (VECOM).

Les provinces, nouveau moteur du commerce en ligne

Dans de nombreuses régions rurales, les habitants utilisent désormais les livestreams pour vendre des produits agricoles, des spécialités locales ou encore des biens de consommation courante. Souvent, le succès d’un entrepreneur inspire ses voisins et entraîne la création de véritables communautés de vente en ligne.

Ce phénomène rappelle les villages artisanaux traditionnels qui ont longtemps façonné l’économie vietnamienne. À la différence près que l’activité se déroule aujourd’hui sur les plateformes numériques. Certaines entreprises dont le siège est basé à Hanoï ou à Hô Chi Minh-Ville disposent déjà d’équipes de vente et de gestion installées dans d’autres provinces.

Selon les experts, cette décentralisation devrait s’accentuer dans les prochaines années. Les Vietnamiens se montrent particulièrement réactifs face aux nouvelles opportunités économiques et n’hésitent pas à reproduire les modèles qui ont fait leurs preuves. De nouveaux "villages de livestream" pourraient ainsi voir le jour dans plusieurs localités du pays.

L’essor de ces communautés est également lié à l’évolution des habitudes numériques. Les consommateurs passent de plus en plus de temps sur Internet, devenu un espace central pour l’information, les échanges et les achats. L’activité économique suit naturellement cette migration vers le numérique, où les opportunités commerciales se multiplient.

Une croissance forte, mais des défis à relever

Photo : Trong Dat/CVN

Selon les données de la VECOM, le commerce électronique vietnamien affiche actuellement une croissance annuelle d’environ 27%, l’une des plus élevées de la région. Depuis plus de dix ans, le secteur enregistre régulièrement une progression supérieure à 20% par an, illustrant son potentiel considérable.

Cette dynamique s’accompagne toutefois de plusieurs défis. Les problèmes de contrefaçon, de publicité trompeuse ou de qualité des produits concernent également le commerce électronique. Dans l’environnement numérique, ces situations prennent souvent une ampleur plus importante en raison de la rapidité de circulation de l’information sur les réseaux sociaux.

Les spécialistes soulignent donc la nécessité de renforcer les réglementations tout en améliorant les compétences numériques des consommateurs. Vérifier la fiabilité des vendeurs, comparer les informations disponibles ou utiliser des moyens de paiement sécurisés deviennent des réflexes essentiels.

Par ailleurs, le marché reste encore fortement concentré dans les deux plus grandes villes du pays. Hanoï et Hô Chi Minh-Ville représentent près de 70% du volume total du commerce électronique, alors que la majorité de la population et des ressources économiques se trouve dans les autres provinces. Cette situation laisse entrevoir d’importantes marges de progression dans les territoires locaux.

La question environnementale constitue également un enjeu majeur. L’augmentation des emballages et des déchets plastiques liés aux activités de livraison pousse le secteur à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Pour les cinq prochaines années, les perspectives demeurent favorables. Outre l’expansion du commerce électronique dans les provinces, les experts anticipent une montée en puissance du commerce électronique transfrontalier. L’accès aux marchés internationaux permettra aux produits vietnamiens de gagner en valeur et d’élargir leurs débouchés.

Mai Quynh/CVN