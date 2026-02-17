Le chef du PCV effectuera une visite de travail aux États-Unis

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, effectuera une visite de travail aux États-Unis, où il participera à la réunion inaugurale du Conseil pour la paix à Gaza, du 18 au 20 février.

Photo : VNA/CVN

Cette visite a lieu à l'invitation du président américain Donald Trump, qui est également le président fondateur du Conseil, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

VNA/CVN