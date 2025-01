Le chef du Parti présente ses vœux du Têt aux autorités et aux habitants de Hanoï

Photo : VNA/CVN

Dans l'atmosphère animée du Têt traditionnel, le secrétaire général Tô Lâm a adressé ses vœux les plus chaleureux du Nouvel An lunaire aux responsables, aux soldats et aux habitants de la ville.

Il a félicité Hanoï pour ses réalisations obtenues en 2024, notant les progrès de la ville dans des domaines clés tels que le développement culturel, la promotion du tourisme, la garantie du bien-être social et l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens.

Le secrétaire général a souligné la signification importante de 2025. C'est la dernière année de la mise en œuvre du Plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025.

En outre, 2025 sera l'année de l'organisation des congrès du Parti à tous les niveaux, notamment le XVIIIᵉ Congrès du Parti de la ville de Hanoï, en préparation du XIVᵉ Congrès national du Parti. Cette année sera aussi marquée par de nombreux événements importants pour la ville et la nation, a-t-il déclaré.

Il a exhorté Hanoï à continuer de prendre l'initiative de rationaliser son système politique pour améliorer l'efficacité, tout en achevant la restructuration des organisations du Parti conformément aux orientations centrales et en garantissant des normes élevées dans la préparation des congrès du Parti.

Confiant dans l'héritage historique et culturel de Hanoï, le chef du Parti s'est dit optimiste quant au fait que la ville dépassera les objectifs fixés lors du XVIIe Congrès municipal du Parti, contribuera à l'achèvement de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, ouvrant la voie à un développement durable, prospère et puissant, tout en offrant aux habitants les meilleures conditions de vie et les plus civilisées.

À cette occasion, Tô Lâm et d'autres dirigeants du Parti et de l'État ont remis de l'argent porte-bonheur (lì xì) aux travailleurs, aux agents de la sécurité publique, aux pompiers et aux agents de la circulation en service pendant les vacances.

Plus tôt, Tô Lâm a rendu visite au général de brigade Huynh Dac Huong, 105 ans, ancien chef de la délégation des experts vietnamiens au Laos et ancien ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, et lui a adressé ses vœux pour le Têt.

VNA/CVN