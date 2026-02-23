Le chef de l’organe législatif formule ses vœux au CC du FPV

Dans la matinée du 23 février, premier jour de travail après les congés du Têt du Cheval 2026, le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, est venu présenter ses vœux au Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV).

Le chef de l’organe législatif a particulièrement félicité les comités du FPV à tous les niveaux pour leur rôle proactif et responsable dans la préparation des élections, et notamment pour l'organisation réussie et opportune de la troisième conférence consultative. Celle-ci a permis au Conseil électoral national de publier la résolution n° 151/NQ-HDBCQG, annonçant la liste officielle des candidats à la 16e Assemblée nationale, circonscription par circonscription, avant le Nouvel An lunaire.

Soulignant que le mois de mars constitue une priorité absolue avec l’organisation des élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, le président de l’AN a appelé le CC du FPV à assurer un leadership étroit et un accompagnement opportun à ses sections à travers le pays pour la mise en œuvre des procédures électorales.

Il a également appelé le FPV à continuer de recueillir et de transmettre fidèlement les aspirations et les préoccupations des électeurs et de la population à l’AN, au gouvernement, aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales, tout en renforçant la communication. L’objectif est que chaque électeur comprenne pleinement ses droits et devoirs et participe activement au scrutin pour élire les candidats les plus méritants.

Le président de l’AN a en outre insisté sur l’importance d’une formation approfondie des cadres du Front dans les 3 321 communes, quartiers et zones spéciales du pays, afin de prévenir toute erreur procédurale et de contribuer au succès du scrutin.

De son côté, Bùi Thi Minh Hoài, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, secrétaire du Comité du Parti du FPV et des organisations de masse au niveau central, présidente du CC du FPV, a remercié le président de l’AN pour l’attention soutenue qu’il porte au Front, ainsi que le Conseil électoral national et son Bureau pour leur étroite coordination dans l’accomplissement des missions électorales, notamment dans l’organisation des consultations, menée conformément aux dispositions légales.

Elle a rappelé que les trois cycles consultatives ont permis de sélectionner des candidats répondant aux critères de représentativité, de qualité, de compétence et d’intégrité nécessaires à l’établissement de la liste officielle.

Elle a annoncé que le CC du FPV organiserait prochainement une conférence de formation destinée aux cadres du Front à tous les niveaux sur les procédures électorales.

