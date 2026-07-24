Réforme de la diplomatie populaire : renforcer la diplomatie vietnamienne

À l’approche de la 33 e Conférence diplomatique nationale et de la 22 e Conférence nationale des affaires étrangères, le vice-ministre des Affaires étrangères, Ngo Le Van, a publié un article sur la réforme de la diplomatie populaire, qui selon lui contribuera au renforcement de la force globale de la diplomatie vietnamienne.

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Dans son article, le vice-ministre affirme que, tout au long de son histoire de construction et de défense nationales, le peuple vietnamien a toujours valorisé la paix, l’humanité et la justice, fondant ses relations avec les autres nations sur la sincérité, la loyauté et la confiance. À travers les différentes périodes révolutionnaires, la diplomatie populaire a contribué à obtenir le soutien international à la cause de la libération et de la réunification nationales, tout en aidant à panser les plaies de la guerre, à lever les blocus et les embargos, et à ouvrir la voie à la normalisation des relations avec de nombreux pays ainsi qu’à une intégration internationale plus profonde.

Photo: VNA/CVN

Le XIVe Congrès national du Parti permet à ouvrir une nouvelle ère de développement national, portée par une vision à long terme, des objectifs clairs et une forte détermination politique, jetant ainsi les bases d'une progression solide et constante du pays dans cette période d'essor national. Dans ce contexte, comme l'écrit Ngo Le Van, la diplomatie populaire continue de jouer un rôle essentiel parmi les trois piliers de la diplomatie vietnamienne, à la fois globale et moderne, aux côtés de la diplomatie du Parti et de la diplomatie d'État.

Grâce à son vaste réseau de partenaires et à la souplesse de ses modes d’action, la diplomatie populaire contribue à consolider les fondements sociaux des relations entre le Vietnam et les autres pays, à renforcer la compréhension mutuelle et la confiance, à mobiliser les ressources internationales au service du développement, à promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple, ainsi qu’à défendre activement les intérêts nationaux, y compris à distance.

La valeur irremplaçable de la diplomatie populaire réside dans sa capacité à atteindre des réalités inaccessibles à la diplomatie formelle. Alors que le pays entre dans une nouvelle ère de développement, la réforme de la diplomatie populaire découle non seulement des mutations rapides et complexes de la situation internationale, mais aussi d'une nécessité interne : celle de mobiliser pleinement le potentiel du peuple, la force de l'unité nationale et les atouts de l'époque, contribuant ainsi au renforcement de la diplomatie vietnamienne.

Selon le vice-ministre, la force de la diplomatie populaire repose avant tout sur la confiance. Les relations entre nations ne sont véritablement durables que si elles s'appuient sur la compréhension, la bienveillance et le soutien de leurs populations. La flexibilité des canaux de communication interpersonnelle permet d'accéder à diverses forces sociales, de favoriser un échange ouvert sur des sujets variés, de diffuser le message du Vietnam de manière accessible et de comprendre l'opinion publique à des fins de recherche et de conseil.

Malgré les progrès significatifs réalisés ces dernières années, la diplomatie populaire se heurte encore à de nombreux défis, dont certains sont particulièrement manifestes dans le contexte actuel. L'intégration des activités d'amitié, de la coopération au développement et de la mobilisation des ressources reste inégale. Le réseau de partenaires manque de diversité et l'accès aux nouvelles forces vives – notamment la jeune génération, les universitaires, les experts et les personnalités influentes à l'étranger – demeure limité. La présence et le leadership dans l’espace numérique demeurent insuffisants, alors que celui-ci est devenu un terrain essentiel pour influencer l’opinion publique. Les capacités de recherche, de prévision, le développement des bases de données et la qualité des ressources humaines n’ont pas non plus évolué au même rythme que les besoins.

Il convient de noter que les technologies numériques, l'intelligence artificielle et les médias sociaux transforment profondément la manière dont l'opinion publique est influencée : l'information se propage rapidement, mais elle est aussi facilement déformée et manipulée. Cela représente à la fois des défis et de nouvelles opportunités pour la diplomatie populaire.

Photo : VNA/CVN

L’exigence d’un développement national rapide et durable confère désormais à la diplomatie populaire un rôle plus direct : mobiliser les ressources, les connaissances, les technologies, les marchés et les réseaux internationaux, développer le rayonnement du pays et renforcer sa capacité d’action ainsi que son influence sur la scène internationale.

La réforme de la diplomatie populaire doit être menée de façon synchrone, tant au niveau de la réflexion que du contenu, des forces en présence, des partenaires et des méthodes d'organisation. Il s'agit de passer d'une approche opérationnelle à une approche stratégique ; d'une approche réactive et à court terme à une approche proactive et à long terme ; d'une approche fragmentée à une approche systématique ; et d'une priorité accordée à la quantité à une priorité accordée à la qualité, à l'impact et à la diffusion des effets.

Afin de dynamiser la diplomatie populaire et de renforcer la diplomatie vietnamienne dans son ensemble, le vice-ministre a proposé six priorités. Premièrement, le vice-ministre Ngô Lê Van a insisté sur la nécessité de poursuivre la sensibilisation et la responsabilisation de l'ensemble du système politique en matière de diplomatie populaire.

Deuxièmement, il est indispensable de définir clairement les orientations et les priorités, tout en intégrant la diplomatie populaire aux grandes stratégies nationales. Selon lui, les actions menées doivent contribuer directement au maintien d'un environnement pacifique et stable, protéger l'indépendance et la souveraineté du Vietnam, promouvoir son développement socio-économique et renforcer son rayonnement international. Les échanges amicaux doivent s'inscrire dans une coopération concrète en matière d'économie, de commerce, d'investissement, de science et de technologie, d'innovation, de transformation numérique, d'éducation, de culture et de développement durable.

Troisièmement, le vice-ministre a proposé de construire un réseau de partenariats durable, à plusieurs niveaux et multisectoriel, tout en améliorant la qualité de la participation aux mécanismes multilatéraux des organisations populaires.

Quatrièmement, il a souligné l'importance d'une avancée significative dans la diffusion d'informations pour les services extérieurs et la diplomatie numérique par le biais des échanges citoyens. Concevoir de manière proactive des messages adaptés à chaque public, véhiculés par des récits authentiques et vivants, contribuera à présenter l'image du pays de façon naturelle et fiable dans l'espace numérique, a-t-il écrit.

Cinquièmement, Ngô Lê Van a souligné la nécessité d'innover dans le processus d'évaluation et de considérer la mesure de l'efficacité comme une étape incontournable. Selon lui, il est indispensable de constituer progressivement un ensemble de critères et une base de données pour suivre et évaluer l'impact et la portée de la diplomatie populaire, plutôt que de se concentrer sur la quantité et la forme.

Sixièmement, il a insisté sur l’importance de perfectionner le mécanisme de coordination afin de garantir la cohérence entre la diplomatie du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire. Ces trois piliers ont des rôles, des méthodes et des atouts différents, mais sont unis par leur objectif de protéger les intérêts nationaux, de servir le développement national et de renforcer la position du Vietnam, a-t-il affirmé, ajoutant que la coordination est nécessaire depuis l'élaboration des politiques, la sélection des partenaires et l'organisation des activités, jusqu'à l'évaluation des résultats.

Le vice-ministre a conclu en soulignant que la réforme de la diplomatie populaire exige une forte volonté politique, une vision stratégique, une coordination étroite ainsi que la créativité et la proactivité de tous les ministères, secteurs, collectivités locales et organisations populaires. Il ne s’agit pas seulement de renouveler les formes d’organisation ou les activités, mais surtout de repenser les approches et les méthodes afin de maximiser l’efficacité de cette composante essentielle de la diplomatie vietnamienne.

Sous la direction du Parti et dans le cadre de la gestion unifiée de l’État, la diplomatie populaire continuera de constituer un pont durable entre les peuples, un canal majeur de mobilisation des ressources internationales, de rayonnement culturel et de défense des intérêts nationaux, contribuant ainsi au renforcement de la diplomatie vietnamienne dans cette nouvelle ère de développement, a conclu Ngô Lê Van.

VNA/CVN