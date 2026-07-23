AMM-59 : le Vietnam propose trois orientations pour renforcer la coopération Mékong - R. de Corée

Le 23 juillet, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a participé à la 14 e Réunion ministérielle Mékong - République de Corée, organisée au Centre international des conférences de Manille, aux Philippines, dans le cadre de la 59 e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59) et de ses réunions connexes.

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Photo : MAE/CVN

La réunion a été coprésidée par les ministres des Affaires étrangères de la Thaïlande et de la République de Corée. Les participants ont souligné qu'après quinze années de développement, le mécanisme de coopération Mékong - République de Corée est devenu l'un des cadres de coopération sous-régionale les plus dynamiques, apportant des bénéfices concrets aux populations et aux entreprises.

Grâce au Fonds de coopération Mékong - République de Corée, 78 projets représentant près de 40 millions de dollars ont été mis en œuvre afin d'améliorer la protection de l'environnement, la gestion des ressources en eau, le développement d'une agriculture intelligente et les solutions de recyclage.

Le Forum des entreprises Mékong - République de Corée a favorisé les partenariats et les investissements entre les entreprises sud-coréennes et celles des pays du Mékong, tandis que le Centre Mékong - République de Corée pour les ressources en eau a contribué à sensibiliser aux défis liés au fleuve Mékong.

Les pays membres ont salué le rôle de coprésidence assuré par le Vietnam et la République de Corée en 2025, qui a permis de préparer la poursuite des grandes orientations de la coopération ainsi que l'élaboration du Plan d'action 2027-2031.

S'adressant à l'événement, le ministre Lê Hoài Trung a salué les résultats obtenus au cours des quinze dernières années ainsi que l'engagement durable de la République de Corée en faveur du sous-région du Mékong. Il a rappelé qu'en tant que coprésident en 2025, le Vietnam avait travaillé en étroite coordination avec la République de Corée et les pays du Mékong pour maintenir les échanges de haut niveau, renforcer l'efficacité du Forum des entreprises Mékong - République de Corée, organiser pour la première fois le Forum Mékong - République de Corée consacré au partage d'expériences et des résultats des projets, ainsi que promouvoir les solutions innovantes de gestion des ressources en eau lors du troisième Forum sur l'eau Mékong - République de Corée.

Face aux nouveaux défis et opportunités, le ministre vietnamien a proposé trois orientations. Premièrement, le Plan d'action 2027-2031 devrait être ciblé, réaliste et continuer à promouvoir une communauté centrée sur les populations, conformément aux objectifs du Partenariat stratégique Mékong - République de Corée pour les peuples, la prospérité et la paix.

Deuxièmement, la coopération devrait accorder une priorité accrue aux projets transfrontaliers, notamment dans la gestion des ressources en eau, l'adaptation au changement climatique, la transformation numérique et la connectivité logistique, afin de générer des retombées pour l'ensemble de la sous-région.

Troisièmement, le Forum Mékong - République de Corée devrait devenir un mécanisme de dialogue régulier réunissant gouvernements, chercheurs, instituts de recherche et secteur privé, afin de formuler des recommandations politiques concrètes et de promouvoir de nouveaux projets mobilisant davantage de ressources.

Il a également appelé à renforcer l'efficacité du Forum des entreprises Mékong - République de Corée et du Centre Mékong - République de Corée pour les ressources en eau.

À l'issue de la réunion, les ministres ont adopté une Déclaration conjointe des coprésidents. Ils sont convenus d'élaborer le Plan d'action 2027-2031 autour de priorités telles que la transformation numérique, le renforcement de la résilience face au changement climatique, l'agriculture intelligente, le développement rural, le tourisme et les industries culturelles. Ils ont également réaffirmé la nécessité de reprendre rapidement le Sommet Mékong - République de Corée.

Le mécanisme de coopération Mékong - République de Corée réunit six membres que sont le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande, le Vietnam et la République de Corée.

VNA/CVN