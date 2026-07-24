Tô Lâm distingué par le Prix international de la paix Lev Tolstoï 2026

Le jury du Prix international de la paix Lev N. Tolstoï a décidé, le 24 juillet, d'attribuer l'édition 2026 au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, en reconnaissance de sa contribution remarquable à la consolidation de la paix et de la coopération entre les peuples.

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Photo : VNA/CVN

Intervenant en ligne depuis Saint-Pétersbourg lors de la réunion du jury, le président du jury, Valery Gergiev, directeur général du Théâtre Bolchoï, directeur artistique et directeur du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, Artiste du peuple de Russie, a souligné que le Vietnam était devenu l'une des économies à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique tout en préservant son identité culturelle. Les membres du jury ont notamment salué la contribution du dirigeant vietnamien à l'édification du pays, à la promotion de la justice dans le monde, au respect du droit international ainsi qu'au rayonnement des valeurs de paix, d'humanisme et de dialogue portées par le Parti, l'État et le peuple vietnamiens.

D'autres membres du jury, dont Vladimir Tolstoï, directeur général du Musée national Lev N. Tolstoï et descendant du célèbre écrivain russe, le militant français Pierre de Gaulle ainsi que Lindiwe Sisulu, membre du Comité exécutif national du Congrès national africain et députée sud-africaine, ont souligné l'importance de préserver et de promouvoir les valeurs humanistes défendues par Lev Tolstoï et d'autres grandes figures de l'histoire.

Ils ont également salué les succès du Vietnam en matière de développement et d'intégration internationale. Presque entièrement dévasté par la guerre, le pays a su se relever et enregistrer une croissance économique remarquable, devenant une source d'inspiration pour de nombreux peuples engagés en faveur de la paix.

Au regard de ces réalisations, l'ensemble des membres du jury a voté à l'unanimité pour décerner le Prix Lev Tolstoï 2026 au secrétaire général du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, en hommage à sa contribution à la compréhension mutuelle et à la coopération entre les peuples.

Le Prix international de la paix Lev N. Tolstoï est décerné pour la troisième fois. Le prix est attribué par un Conseil international réunissant des personnalités politiques, sociales et culturelles de renom originaires d'Argentine, de Biélorussie, de Chine, de France, d'Inde, du Japon, de Russie et d'Afrique du Sud.

La cérémonie de remise du Prix Lev Tolstoï 2026 au secrétaire général du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, se tiendra à une date qui sera annoncée ultérieurement.

VNA/CVN