Le Vietnam appelle à une coopération dans la gouvernance des ressources naturelles

Le Vietnam a plaidé pour une approche globale, à long terme et adaptée aux spécificités nationales, intégrant la gestion des ressources naturelles aux efforts de prévention des conflits, de consolidation de la paix et de reconstruction post-conflit, tout en garantissant que les pays et les communautés propriétaires des ressources naturelles bénéficient pleinement de leurs richesses légitimes.

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S'exprimant lors d'un débat public de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) à New York le 22 juillet, le ministre conseiller Nguyên Hai Luu, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l'ONU, a souligné le lien croissant entre les ressources naturelles, la paix et la sécurité mondiales, notamment dans le contexte de la transition énergétique et du changement climatique.

Photo : VNA/CVN

Partageant l'expérience de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le ministre conseiller Nguyên Hai Luu a appelé au renforcement de la coopération régionale et internationale afin d'établir des règles et des normes communes, harmonisées et transparentes, respectant pleinement la souveraineté et le droit de propriété des États sur leurs ressources. Il a insisté sur la nécessité d'éviter la politisation et l'instrumentalisation des chaînes d'approvisionnement, tout en intensifiant l'assistance technique et le transfert de technologies vers les pays en développement pour le traitement et l'utilisation durable des minerais.

Le ministre conseiller a également affirmé que le Vietnam s'engageait toujours en faveur d'une gouvernance responsable des ressources et souhaitait coopérer étroitement avec ses partenaires pour que les ressources deviennent réellement un socle pour la paix, la prospérité et le développement durable.

Le débat, intitulé «Gouvernance des ressources naturelles : un fondement pour la paix, la sécurité et la prospérité», était présidé par le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, président du Conseil de sécurité des Nations unies pour juillet 2026.

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, ainsi que des représentants de haut rang de 65 États membres de l'ONU et d'organisations régionales et internationales, ont participé à ce débat public de haut niveau.

S'exprimant lors de la session, le secrétaire général António Guterres a averti que si la communauté internationale n'agissait pas de manière décisive et efficace, l'exploitation illégale des ressources continuerait d'aggraver les inégalités, l'instabilité et la violence. Il a appelé à mettre fin à cette situation et à garantir l'équité tout au long de la chaîne de valeur des ressources, soulignant que les nations et les communautés doivent être les premiers et principaux bénéficiaires de leurs propres ressources.

Les représentants des pays et des organisations internationales ont partagé ces préoccupations, soulignant le rôle d'une gouvernance des ressources qui soit responsable, transparente, inclusive et durable.

VNA/CVN