La capitale thaïlandaise promeut des projets de sécurité alimentaire

Selon le directeur du bureau de développement social de BMA, Sanyakorn Ounmeesri, BMA a réalisé des projets, connus sous le nom de Surplus alimentaire et Banque alimentaire BKK, dans 10 des 50 districts, visant à contribuer à assurer la sécurité alimentaire des habitants de la ville en améliorant la répartition des ressources dans d'une manière équitable.

Le programme Food Surplus, géré par la Scholars of Sustenance Foundation (SOS) et la VV Share Foundation, collecte les restes de nourriture intacts donnés par les partenaires du projet pour être redistribués aux groupes vulnérables les mardis, mercredis et jeudis, a-t-il déclaré.

Au cours des sept derniers mois, 44,80 tonnes de nourriture, soit l'équivalent de plus de 188.180 repas standards, ont été redistribuées.

A ce jour, le programme a permis de nourrir 9.158 personnes âgées, 2.338 personnes défavorisées, 3.135 enfants pauvres, 1.461 orphelins, 1.113 personnes handicapées, 742 patients alités et 184 sans-abri, a-t-il noté.

Le projet a également contribué à réduire les émissions de dioxyde de carbone de la ville de plus de 113 tonnes, a ajouté Sanyakorn Ounmeesri.

Parallèlement, le projet de banque alimentaire BKK a été mis en place dans les districts afin que les personnes dans le besoin puissent accéder aux produits de première nécessité fournis par les donateurs.

Sanyakorn Ounmeesri a déclaré que la BMA envisage d'étendre les deux programmes pour couvrir les 50 districts de Bangkok, peut-être d'ici la fin de cette année.

