Le cải lương se réinvente par l’expérience patrimoniale

Comment renouveler l’intérêt du public pour les arts traditionnels tout en valorisant leur potentiel économique ? À Hanoï, une initiative associe immersion culturelle et spectacle vivant pour explorer de nouvelles perspectives de développement de l’industrie culturelle.

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Photo : VNA/CVN

Le 31 octobre au soir, le Théâtre national des arts scéniques traditionnels du Vietnam a proposé, au théâtre Hông Hà de Hanoï, "Nhập Cung thưởng nghệ" (À la cour impériale, à la découverte des arts) , un programme articulant découverte de l’univers impérial et représentation de la pièce de cải lương (théâtre rénové) Trọn đời trung hiếu với Thăng Long (Fidèle à Thăng Long jusqu’à la fin de sa vie).

Le concept entend dépasser le rapport traditionnel entre la scène et la salle. Avant d’assister au spectacle, les participants sont invités à prendre part à des activités interactives, à se glisser dans différents rôles et à découvrir les codes culturels de la cour impériale.

Cette immersion établit un dialogue entre patrimoine historique, création théâtrale et public. Elle offre ainsi une nouvelle manière d’aborder le cải lương, en particulier pour les jeunes générations et les spectateurs peu familiers de cet art.

L’histoire mise en scène

Au cœur de cette soirée, Trọn đời trung hiếu với Thăng retrace le parcours du général Lý Thường Kiệt, figure militaire de la dynastie des Lý. L’œuvre évoque notamment la résistance aux troupes des Song et la bataille défensive de la rivière Như Nguyệt, tout en soulignant les dilemmes entre aspirations personnelles et devoir envers la nation.

Photo : VNA/CVN

La pièce a été récompensée par la médaille d’or du meilleur spectacle et le prix de la meilleure mise en scène lors du Festival national professionnel de cải lương en 2009.

Au-delà du renouvellement de la formule scénique, "Nhập Cung thưởng nghệ" illustre une autre manière de concevoir la diffusion des arts traditionnels : faire du public un participant actif à la découverte du patrimoine. En associant représentation, médiation culturelle et apprentissage, cette démarche pourrait contribuer à élargir l'audience du cải lương et à attirer de nouveaux spectateurs.

Photo : VNA/CVN

Elle ouvre également des pistes pour transformer les ressources patrimoniales en produits culturels attractifs, susceptibles de générer une valeur économique. L’enjeu reste toutefois de préserver la place centrale de la création artistique : l’expérience immersive doit enrichir la rencontre avec l’œuvre, et non prendre le pas sur celle-ci.

Thao Nguyên/CVN