Développer les industries culturelles à la hauteur du potentiel de Hô Chi Minh-Ville

Forte de ses atouts en matière de marché, d’entreprises, de ressources humaines et d’espaces de développement depuis la fusion administrative, Hô Chi Minh-Ville s’attache à exploiter son potentiel et à stimuler les industries culturelles, avec pour objectif d’accroître leur contribution au produit intérieur brut régional (PIBR).

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Développer les industries culturelles à la hauteur du potentiel de la ville

Selon Vo Trong Nam, directeur adjoint du Service municipal de la Culture et des Sports, Hô Chi Minh-Ville, métropole au statut particulier, dispose d’un potentiel considérable et de nombreux atouts pour développer les industries culturelles. Ces dernières années, la ville a mis en œuvre des orientations et des politiques en faveur de ce secteur, stimulant progressivement la création, la production, les activités commerciales et la valorisation marchande des produits culturels. Le développement des industries culturelles contribue non seulement à promouvoir l’image de la ville, mais aussi à renforcer la coopération internationale, à attirer les investissements et à favoriser l’émergence d’un écosystème cinématographique professionnel et durable.

Dans le domaine du cinéma, la ville poursuit ses efforts pour faire du Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville (HIFF) un rendez-vous annuel de référence. Au-delà des projections et des échanges artistiques, cet événement sera davantage orienté vers la mise en relation des producteurs, le développement de projets, les partenariats d’investissement et les transactions relatives aux droits d’auteur.

La ville entend également renforcer des manifestations annuelles à fort rayonnement, telles que le Festival international de musique Hò Dô (HOZO), le Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville et le Festival de l’áo dài de Hô Chi Minh-Ville. Ces événements contribuent à promouvoir l’image de la métropole tout en illustrant le potentiel de son marché et sa capacité à accueillir des manifestations de divertissement de grande envergure.

Photo : St/CVN

Parallèlement, la ville prévoit d’élaborer une cartographie des espaces culturels et sportifs, de développer le concept de " parc du cinéma ", de se positionner comme un centre international de la musique et de l’événementiel, ainsi que d’organiser un Festival des lumières et une Semaine des industries culturelles de Hô Chi Minh-Ville.

Vo Trong Nam souligne que la fusion administrative offre à Hô Chi Minh-Ville de nouvelles perspectives et des avantages importants pour le développement culturel. Avec une superficie d’environ 6.773 km² et une population d’environ 14 millions d’habitants, la métropole dispose des conditions nécessaires à la constitution d’un vaste marché de consommation culturelle, à l’attraction des investissements, au développement des entreprises créatives et à l’essor des secteurs à forte valeur ajoutée.

Dans ce contexte, Hô Chi Minh-Ville peut organiser le développement des industries culturelles autour d’un modèle articulé entre trois zones complémentaires, chacune valorisant ses spécificités au sein de la chaîne de valeur. Le centre-ville serait consacré à la création, au design et au développement de produits ; la zone de Bình Duong, avant la fusion administrative, mettrait à profit ses capacités de production et de fabrication ; tandis que l’ancienne province de Bà Rịa-Vũng Tàu tirerait parti de ses atouts en matière de logistique, d’infrastructures portuaires, de distribution et d’exportation.

Les infrastructures de transport interrégional continuent d’être développées afin de mieux relier les pôles de création, les zones de production, les espaces événementiels et les destinations touristiques. Pour les transports urbains, la ville étudie le développement d’un réseau de six lignes de métro, représentant une longueur totale d’environ 187 km à l’horizon 2030. Les stations, les pôles d’échanges et les espaces publics pourraient également être mis à profit pour promouvoir les produits culturels, développer la publicité numérique et proposer des services expérientiels.

Les industries culturelles de la ville connaissent une évolution positive. Leur contribution au PIBR est passée de 3,54% en 2020 à environ 5,7% en 2025, avec une croissance annuelle moyenne d’environ 14%. À l’horizon 2030, Hô Chi Minh-Ville vise une contribution de 7,2% au PIBR, avec un taux de croissance annuel moyen d’environ 12%.

La ville compte actuellement quelque 17.670 entreprises opérant dans le secteur culturel, soit 7,74 % de l’ensemble des entreprises en activité. Elles emploient directement environ 97.000 personnes.

Le secteur privé voit également émerger des écosystèmes de contenus multiplateformes intégrant la création, la production, la distribution et la commercialisation des produits culturels. L’exploitation des actifs de propriété intellectuelle (PI), le développement des marques et l’expansion sur les marchés internationaux occupent une place croissante, contribuant à renforcer la valeur commerciale des produits.

Photo : St/CVN

Dans le secteur cinématographique, Hô Chi Minh-Ville a constitué un marché de taille significative, avec environ 930 établissements et entreprises et plus de 100 producteurs de films exerçant régulièrement leurs activités. Le secteur génère environ 10.000 emplois. La métropole rassemble de nombreuses entreprises de production et de distribution cinématographiques, ainsi que des réseaux de salles privées et de coentreprises parmi les plus importants du pays. Les entreprises privées du secteur évoluent progressivement d’un modèle fondé sur la production de films indépendants vers la constitution d’écosystèmes de contenus, la maîtrise de leurs actifs de propriété intellectuelle et la capacité à orienter les tendances de consommation.

Le tourisme culturel est également considéré comme un secteur stratégique, susceptible de renforcer l’identité de la ville et de générer des retombées économiques importantes. Selon les rapports disponibles, la valeur de la production du tourisme culturel représenterait environ 10% du PIBR. En 2025, la ville a accueilli quelque 54 millions de visites touristiques, dont 46 millions de visiteurs nationaux et 9 millions de visiteurs internationaux. Ces données doivent toutefois être réexaminées afin de garantir la cohérence des méthodes de calcul et des périmètres statistiques.

Dans les secteurs de l’édition, de l’imprimerie et de la distribution de livres, Hô Chi Minh-Ville est considérée comme l’un des principaux centres du pays. Elle concentre plus des deux tiers des maisons d’édition, des distributeurs et des entreprises d’imprimerie. Entre 2020 et 2025, le chiffre d’affaires de l’ensemble de la filière s’est maintenu autour de 110.000 milliards de dôngs par an.

Le secteur de la publicité bénéficie lui aussi de conditions favorables à sa modernisation. Grâce à l’ouverture accrue des activités de communication au secteur privé, un nombre croissant de grandes entreprises publicitaires participent aux programmes culturels, artistiques, festivals et événements organisés par la ville. Elles contribuent ainsi à diffuser les valeurs culturelles et à promouvoir l’image de la métropole.

Dans les domaines des sciences, des technologies et de la transformation numérique, la ville encourage progressivement l’intégration des nouvelles technologies au cinéma, à la musique, aux arts du spectacle, à la publicité, aux médias et aux contenus numériques. Elle soutient également l’innovation dans la production, la distribution, la promotion et la commercialisation des produits culturels.

Mettre en place un cadre juridique cohérent et novateur

Les responsables du Service municipal de la Culture et des Sports indiquent également qu’après sa reconnaissance par l’UNESCO en tant que Ville créative dans le domaine du cinéma, Hô Chi Minh-Ville entend renforcer les liens entre le septième art, le tourisme, le patrimoine, les arts et les industries des services créatifs.

Photo : St/CVN

La constitution d’une base de données sur les lieux de tournage, la simplification des procédures de production et la mise en réseau de l’écosystème cinématographique devraient contribuer à attirer des équipes de tournage vietnamiennes et étrangères, ainsi que des projets de coproduction à forte valeur ajoutée.

La ville étudie parallèlement la création d’un Fonds de développement de la culture et des arts destiné à soutenir l’innovation, la commercialisation des actifs de propriété intellectuelle et la mobilisation de ressources financières en faveur des industries culturelles.

Afin de permettre aux industries culturelles de se développer à la hauteur de leur potentiel, Hô Chi Minh-Ville propose à l’Assemblée nationale d’examiner et d’adopter une loi sur le développement des industries culturelles. Celle-ci permettrait d’établir un cadre juridique cohérent et novateur, de libérer les ressources créatives et de renforcer la protection de la propriété intellectuelle.

À l’intention du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la ville recommande l’élaboration d’un plan de croissance des industries culturelles. Ce document servirait de base pour traduire l’objectif d’une croissance à deux chiffres, actuellement défini comme une orientation stratégique, en un programme d’action concret, assorti d’indicateurs mesurables et de mécanismes de suivi, d’évaluation et de pilotage.

La ville propose également que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme travaille avec les autres ministères et organismes concernés à l’élaboration d’un ensemble d’indicateurs statistiques propres aux industries culturelles, à la définition de modalités de création d’un fonds de développement dédié et à la mise en place d’un système de bases de données numériques sectorielles, cohérent, harmonisé et interconnecté entre les autorités centrales et les collectivités locales.

Selon Vo Trong Nam, grâce à ses atouts en matière de marché, d’entreprises, de ressources humaines et d’espaces de développement depuis la fusion administrative, Hô Chi Minh-Ville entend faire des industries culturelles un nouveau moteur de croissance. Pour concrétiser cette ambition, la ville devra toutefois poursuivre l’amélioration de ses mécanismes et politiques, investir dans les infrastructures spécialisées, accélérer la transformation numérique et renforcer les liens entre création, production, distribution et marchés nationaux et internationaux.

Nguyên Manh Cuong, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, souligne que l’intensification des investissements dans le patrimoine culturel et une meilleure valorisation de ses richesses permettront de donner une nouvelle impulsion au développement du secteur culturel municipal.

Il estime également nécessaire de renforcer les synergies entre la culture, les sciences, les technologies et les autres secteurs économiques, tout en augmentant les investissements dans les industries culturelles et en consolidant leur contribution à la croissance de la ville. Cette orientation constitue l’un des leviers essentiels pour faire émerger de nouveaux moteurs de développement et accroître la valeur économique générée par les activités culturelles.

Minh Thu/CVN