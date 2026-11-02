Le Vietnam lance sa cartographie culturelle à l’ère du numérique

Dans la soirée du 1 er novembre, le Temple de la Littérature a vibré au rythme du programme artistique "La quintessence de la tradition d’étude", marquant le lancement officiel de la plateforme Carte numérique de la culture vietnamienne (CMAP).

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Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a dévoilé dimanche 1er novembre au soir au Temple de la Littérature, à Hanoï, le spectacle "La quintessence de la tradition d’étude" tout en inaugurant la plateforme Carte numérique de la culture vietnamienne (CMAP).

En associant la numérisation et la mise en réseau des ressources culturelles sur une plateforme unique, CMAP permet au public de rechercher et d’explorer facilement une grande variété d’événements, de sites patrimoniaux, de musées et d’activités uniques à travers 34 provinces et villes.

"Pour célébrer la toute première Journée de la culture vietnamienne le 24 novembre 2026, la Carte numérique de la culture vietnamienne a été lancée afin de permettre aux habitants et aux visiteurs de géolocaliser et de planifier facilement leurs parcours par date ou par thématique. Cet outil idéal s’impose ainsi comme le compagnon parfait pour concevoir des expériences sur mesure, à partager en famille ou entre amis", a déclaré la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh.

"D’une simple coordonnée sur la carte, nous espérons voir naître des pas vers le patrimoine, des spectateurs dans les théâtres, des rencontres avec les artisans, et des récits culturels qui continuent de s’écrire au fil de chaque voyage", a-t-elle plaidé.

"Partagez une activité en famille ou entre amis et racontez vos plus beaux moments. Nul besoin d’aller loin : un monument, un village artisanal ou un événement local suffit pour commencer, juste à côté de chez vous. Devenez les ambassadeurs de notre culture. Ensemble, faisons de chaque point sur cette carte le théâtre d’une rencontre vibrante, pour que chaque découverte vienne nourrir notre amour de la patrie", a-t-elle exhorté.

Lancée sur cmap.vn, la plateforme marque un tournant dans la centralisation et la numérisation des richesses du pays. Cet outil interactif inédit rassemble une multitude de ressources sur un espace unique. En quelques clics, les utilisateurs peuvent désormais géolocaliser, rechercher et explorer les musées, festivals et sites culturels incontournables à travers 34 provinces et villes du Vietnam.

Cette plateforme dépasse la simple géolocalisation pour devenir la vitrine numérique des infrastructures culturelles, sportives et touristiques. En centralisant et en actualisant en temps réel les événements, les festivals, les compétitions locales et les circuits patrimoniaux, elle crée un écosystème de données unique. Ce dispositif interconnecté s’adresse ainsi avec la même précision au grand public qu’aux spécialistes.

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

Marquant les esprits à l’aube du 950e anniversaire du Temple de la Littérature (1076 - 2026), le lancement de la Plateforme, couplé au spectacle d’art numérique "La quintessence de la tradition d’étude", incarne une démarche de transmission essentielle, transposant avec force le flux des connaissances, de la culture traditionnelle et du patrimoine dans l’espace numérique contemporain.

Le point d’orgue de ce spectacle numérique illustre à merveille la synergie entre les technologies du spectacle et l’infrastructure des données culturelles. En insufflant un nouveau souffle au patrimoine et en dynamisant le tourisme de la capitale, ces initiatives audacieuses tracent la voie d’un véritable modèle pratique pour le développement des industries culturelles à travers tout le pays.

À l’avenir, la plateforme continuera d’enrichir ses fonctionnalités en renforçant son interconnexion avec le système d’identification numérique VNeID ainsi qu’avec les autres plateformes concernées. Elle intégrera progressivement une base de données exhaustive à l’échelle nationale, regroupant aussi bien le patrimoine culturel matériel qu’immatériel, les musées, les bibliothèques, les théâtres, les espaces de création, les infrastructures sportives et les destinations touristiques du pays.

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, jusqu’au 1er novembre 2026 à midi, la plateforme recensait 391 événements répartis dans l’ensemble des 34 provinces et municipalités du pays. En parallèle, les institutions culturelles placées sous la tutelle du ministère ont annoncé 33 événements en écho à la Journée de la culture vietnamienne liés à la Fête de la grande union nationale 2026.

Le lancement et la mise en service de la plateforme ambitionnent de fédérer les ressources culturelles du pays. Cet outil moderne vise à optimiser la gestion du secteur, à booster sa visibilité et à offrir aux citoyens un accès élargi aux richesses culturelles au cœur de la vie moderne.

VNA/CVN