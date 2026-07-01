Huê : un responsable vent les spécialités locales en live sur Internet

Une diffusion en direct, animée par Dang Huu Phuc, directeur du Service de l'industrie et du commerce de la ville de Huê, a attiré des milliers de spectateurs et a généré de nombreuses commandes pour de plusieurs spécialités locales renommées.

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Photo : Minh Huyên/CVN

Les boulettes de tapioca en papillote de feuille de bananier, les bonbons au sésame Thiên Huong, l'huile de cajeput royale Vy Da, le thé impérial Bach Liên, l'áo dài de Huê (robe traditionnelle vietnamienne) et l'artisanat en carex sont quelques-unes des spécialités de Huê qui suscitent un intérêt particulier chez les consommateurs.

Lors de la présentation en direct consacrée aux boulettes de tapioca de Huê (banh bôt loc), Dang Huu Phuc a expliqué que ce plat est familier à de nombreuses familles locales. "Quand des amis ou des touristes me rendent visite, je leur recommande souvent ces boulettes de tapioca comme une spécialité incontournable et je leur suggère de bonnes adresses pour les déguster sur place ou en rapporter en cadeau", a confié le directeur du Service provincial de l'industrie et du commerce.

Selon lui, ce programme offre aux entreprises, coopératives et unités de production locales l'opportunité de faire découvrir leurs produits aux consommateurs de la capitale de Hanoï et aux touristes.

"Non seulement cet évènement permet aux produits emblématiques de Huê d'atteindre directement les consommateurs, mais il contribue également à promouvoir l'image de la région, de ses habitants et de ses villages d'artisanat traditionnel", a-t-il déclaré.

Cette diffusion de plus de deux heures en direct sur les plateformes numériques a attiré des milliers de spectateurs avec par moment des centaines de personnes suivant simultanément la diffusion, interagissant constamment, posant des questions sur les produits et passant commande pendant le direct.

Photo : VNA/CVN

Outre des spécialités culinaires comme les boulettes de tapioca, les bonbons au sésame et le thé impérial Bach Liên, de nombreux produits de santé, cadeaux et objets artisanaux traditionnels ont également suscité un vif intérêt auprès des consommateurs.

Pour stimuler les ventes, les organisateurs et les entreprises ont également offert de nombreux codes de réduction et des avantages sur la livraison aux clients ayant passé commande pendant la diffusion en direct.

Combiner les présentations et les ventes en direct permet non seulement aux entreprises d'élargir leurs marchés, mais contribue également à faire évoluer les méthodes traditionnelles de promotion commerciale, en tirant parti des avantages de la transformation numérique pour rendre les produits vietnamiens plus accessibles à un public plus large.

Cette diffusion en direct des dizaines de produits typiques de Huê est le cadre de la 8e édition du programme "Dynamique des produits vietnamiens", organisé conjointement par le Département de la gestion et du développement du marché domestique (ministère de l'Industrie et du Commerce). Des dizaines de produits typiques de Huê ont été présentés aux consommateurs de la capitale de Hanoï.

Tâm An/CVN