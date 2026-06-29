Hô Chi Minh-Ville : des registres de pêche numériques contre la pêche INN

Hô Chi Minh-Ville déploie un système de journal de pêche électronique dans le cadre d’un effort plus large visant à renforcer la surveillance de sa flotte de pêche, à accélérer la transformation numérique et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

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Cette initiative intervient alors que le Vietnam travaille dur pour obtenir la levée, en 2026, de l’avertissement “carton jaune” de la Commission européenne (CE) concernant la pêche INN.

Photo : VNA/CVN

En juin 2026, la ville compte 2.823 navires de pêche de 12 mètres ou plus qui sont tenus d’installer l’application de journal de bord électronique.

Conformément au plan de déploiement, les 234 navires de 24 mètres et plus doivent être équipés avant le 1er juillet, suivis des 1.963 navires de pêche de 15 à moins de 24 mètres d’ici le 1er septembre, et des 626 autres navires de pêche de 12 à moins de 15 mètres d’ici le 1er janvier prochain. Tous les navires de pêche seront tenus d’utiliser le système pendant toute la durée de leurs sorties de pêche.

Le commandement municipal des gardes-frontières et les autorités portuaires de pêche ont été chargés de surveiller tous les mouvements de navires grâce à un système électronique de traçabilité de l’origine des produits de la pêche.

Les autorités renforceront également les contrôles à l’encontre des navires qui perdent la connexion à leur système de surveillance des navires par satellite (VMS) pendant plus de six heures sans signaler leur position ou qui ne rentrent pas au port dans un délai de plus de 10 jours. Ceux qui ne respectent pas les exigences opérationnelles resteront sous étroite surveillance, seront équipés de dispositifs de positionnement et il leur sera interdit de prendre la mer.

Le comité populaire municipal a chargé les agences compétentes de vérifier et de synchroniser les données relatives aux navires de pêche dans la base de données nationale des pêches, le VMS et la base de données nationale des citoyens VNeID afin d’améliorer la véracité des données.

Photo : VNA/CVN

Les forces d’application de la loi intensifieront leurs patrouilles le long des côtes, aux embouchures des fleuves et dans les estuaires afin de lutter contre les navires de pêche non autorisés - ceux qui opèrent sans immatriculation, sans inspection ni permis de pêche - ainsi que contre le retrait ou le transport illégal d’équipements VMS. Les infractions graves feront l’objet d’enquêtes et seront poursuivies conformément à la loi.

Réaffirmant sa détermination à obtenir la levée de l’avertissement de la Commission européenne en 2026, l’administration municipale s’est engagée à infliger des sanctions sévères aux navires qui transfèrent délibérément des dispositifs de surveillance à d’autres bateaux ou qui pratiquent la pêche illégale dans les eaux étrangères.

Le Comité populaire a également souligné que les chefs des agences seront tenus responsables de la mise en œuvre du plan, avertissant que tout collectif ou individu dont la négligence ou les retards entraveraient les efforts visant à lever l’avertissement de la Commission européenne s’exposerait à des sanctions judiciaires strictes.

VNA/CVN