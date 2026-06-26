L’agriculture accroît la valeur d’usage des terres pour 74 milliards de dollars d’exportations

Avec des résultats impressionnants au premier semestre 2026, le secteur agricole s’accélère vers l’objectif d’exportation record de 74 milliards de dollars, jetant ainsi les bases d’une vision de 100 milliards de dollars d’ici 2030.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam restructure son secteur agricole en privilégiant la création de valeur sur chaque unité de surface plutôt que les volumes de production, avec pour objectif de porter les recettes d’exportation à un niveau record de 74 milliards de dollars cette année et d’établir une stratégie pour atteindre 100 milliards de dollars d’exportations d’ici 2030.

Selon le prof.associé-Dr Nguyên Dinh Tho, de l’Institut de stratégie et de politique agricoles et environnementales (ISPAE), la création de valeur par hectare est devenue un indicateur clé de la compétitivité et de la résilience de l’agriculture moderne.

Il existe des différences importantes dans les recettes d’exportation générées par les principales matières premières, a-t-il déclaré.

Il a souligné que le café arrive en tête avec une valeur estimée à 15.446 dollars par hectare, soutenue par des cours mondiaux élevés et le développement d’écosystèmes de production intégrés dans les Hauts Plateaux du Centre.

L’aquaculture suit avec près de 12.938 dollars par hectare, démontrant l’efficacité des modèles d’élevage intensif de haute technologie et des chaînes de transformation en profondeur.

La filière des fruits et légumes a également enregistré des progrès significatifs en matière de création de valeur ces dernières années, générant environ 11.410 dollars par hectare, grâce notamment aux exportations de durian suite à l’ouverture du marché chinois aux importations officielles. Cette évolution a modifié la structure d’utilisation des terres dans plusieurs provinces.

Le riz, en comparaison, ne génère qu’environ 2.377 dollars par hectare, malgré son rôle essentiel pour la sécurité alimentaire. Ces rendements relativement faibles ont incité les provinces du delta du Mékong à développer des modèles de crevetticulture- riziculture et la culture fruitière afin d’accroître les revenus des agriculteurs.

"Au-delà de l’augmentation des recettes d’exportation, le secteur vise à créer une économie agricole plus résiliente et axée sur la valeur, en privilégiant l’efficacité de l’utilisation des terres, une production durable et l’amélioration des revenus ruraux, dans le but d’atteindre le cap des 100 milliards de dollars d’exportations", a déclaré le le Prof.associé-Dr. Nguyên Dinh Tho.

La diversification des marchés et la standardisation des chaînes d’approvisionnement sont devenues de plus en plus importantes pour cette stratégie, ont noté les experts, insistant sur le fait que les codes de gestion des zones de culture et des installations de conditionnement sont essentiels pour accéder aux marchés étrangers.

En mai dernier, le Vietnam avait délivré plus de 9.540 codes pour les zones de culture et 1.525 pour les installations de conditionnement.

Cependant, le chemin pour atteindre l’objectif de 74 milliards de dollars d’exportations cette année est mis à l’épreuve par les risques climatiques, notamment les impacts du phénomène El Niño, ainsi que par des exigences de durabilité plus strictes sur les marchés d’exportation.

Photo : VNA/CVN

De nouvelles réglementations sur la réduction des émissions et la traçabilité, dont le règlement européen sur la déforestation, contraignent les agriculteurs et les exportateurs à adopter des méthodes de production plus durables.

L’ancien ministre de l’Agriculture, Lê Minh Hoan, a déclaré que l’agriculture vietnamienne se trouve à un tournant décisif, passant d’un modèle axé sur la production à une économie agricole privilégiant la création de valeur et la gestion des risques.

Les perturbations des chaînes d’approvisionnement, notamment les cas de non-respect des accords d’achat par les négociants, mettent en lumière les faiblesses de l’organisation du marché et des mécanismes de partage des risques, a-t-il affirmé.

Selon Lê Minh Hoan, la réalisation des objectifs d’exportation à long terme nécessitera un écosystème complet impliquant transformateurs, entreprises de logistique, banques, chercheurs et associations professionnelles, travaillant de concert pour améliorer la transparence, la coordination et la résilience.

Au cœur de cette transformation se trouve l’émergence d’agriculteurs professionnels maîtrisant les contrats, les normes internationales et la gestion des risques, au lieu d’opérer en tant que producteurs individuels, a-t-il souligné.

L’ancien ministre de l’Agriculture a estimé que les coopératives modernes joueront un rôle essentiel dans la coordination des normes de qualité, la consolidation de l’offre et la mise en relation des agriculteurs avec les marchés national et international, contribuant ainsi à renforcer la position du Vietnam dans les chaînes de valeur agricoles mondiales.

Pour soutenir la croissance du secteur agricole, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement axe ses efforts sur l’adaptation au changement climatique, la modernisation des infrastructures, la logistique du froid, la transformation à valeur ajoutée, le renforcement des liens entre producteurs et entreprises, et une adoption plus large des technologies numériques et de l’intelligence artificielle.

Malgré les incertitudes géopolitiques et la montée du protectionnisme commercial, les exportations agricoles vietnamiennes ont maintenu une forte dynamique au cours des cinq premiers mois de l’année.

Selon les données douanières, les exportations ont atteint 29,82 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois, soit une hausse de 6,1% par rapport à l’année précédente. Le secteur a enregistré un excédent commercial de 7,54 milliards de dollars, contribuant de manière significative à la balance commerciale globale du pays.

VNA/CVN