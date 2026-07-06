Lancement du modèle d’agriculture circulaire "Cái Ngang xanh"

"Cái Ngang xanh" (Cái Ngang verte) est un modèle d’agriculture circulaire structuré autour d’une chaîne de valeur en boucle fermée, intégrant l’ensemble du processus, de la production à la transformation et à la commercialisation, jusqu’à la réutilisation des ressources et à la restauration de l’environnement.

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Le 4 juillet, le projet Green Hero Solution, porté conjointement par le Réseau de la banque alimentaire du Vietnam (Food Bank Vietnam), l'Union de la jeunesse du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement et l'ambassade du Danemark au Vietnam, en coordination avec le Comité populaire de la commune de Cái Ngang (province de Vĩnh Long), a officiellement lancé le modèle d’agriculture circulaire "Cái Ngang xanh", conçu pour répondre aux défis du changement climatique. Ce projet ambitionne de promouvoir une agriculture verte, circulaire, résiliente et durable à l'échelle locale.

""Cái Ngang xanh" incarne une approche novatrice en développant un écosystème d'agriculture circulaire fondé sur une chaîne de valeur en boucle fermée, reliant la production, la transformation et la commercialisation à la réutilisation des ressources et à la restauration de l'environnement", explique Ta Hồng Sơn, secrétaire de l'Union de la jeunesse du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. "Le succès de ce programme ne se mesurera pas uniquement au nombre d'activités mises en œuvre, mais aussi à sa capacité à faire émerger un nouveau modèle de production, à renforcer les compétences des coopératives et à instaurer un climat de confiance favorisant l'engagement des populations locales dans la transition vers une agriculture durable."

Photo: CTV/CVN

Au nom des autorités locales, Nguyễn Thụy Yến Phương, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Cái Ngang, a rappelé que cette nouvelle commune avait été créée à la suite de la fusion de quatre communes de l'ancien district de Tam Bình, dans la province de Vĩnh Long. Elle dispose aujourd'hui de 5.243 hectares de terres agricoles, comprenant notamment des zones spécialisées dans la culture du jacquier à chair rouge, du durian, du cocotier, du citronnier et de plusieurs autres cultures à forte valeur ajoutée.

Structurer une marque agricole locale

Ces dernières années, la commune a progressivement développé des zones de production répondant aux normes VietGAP, renforcé les liens entre agriculteurs, coopératives et entreprises, tout en accélérant l'intégration des technologies numériques dans la gestion et la production. Elle demeure toutefois confrontée à plusieurs défis, notamment en matière de transformation agroalimentaire, de commercialisation des produits, de transition numérique, de valorisation des sous-produits agricoles et de mobilisation des investissements nécessaires au développement d'une économie verte.

Nguyễn Thụy Yến Phương a souligné que la mise en œuvre du projet constituait une opportunité de développer progressivement un écosystème d'agriculture circulaire, de valoriser les produits locaux, de renforcer l'image de la marque agricole de la commune, de promouvoir le tourisme communautaire et d'améliorer les revenus des habitants.

Photo : CTV/CVN

Elle a également affirmé que le Comité du Parti et les autorités communales s'engageaient à créer les conditions les plus favorables et à coopérer étroitement avec les partenaires afin d'assurer une mise en œuvre efficace, transparente et durable du projet.

À cette occasion, les organisateurs ont remis 50 kits d'équipements agricoles, comprenant des bacs de compostage et des préparations microbiennes (probiotiques), aux participants au projet. Cette initiative leur permettra de valoriser les sous-produits agricoles pour produire du compost organique, réduisant ainsi les coûts de production, améliorant la fertilité des sols et limitant les émissions polluantes.

Truong Giang/CVN