L'avenir de la Syrie doit être déterminé par les Syriens

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré que "l'avenir de la Syrie est une question que les Syriens doivent déterminer eux-mêmes" , appelant la communauté internationale à aider le peuple syrien à réussir une transition politique inclusive et globale.

Photo : UN/CVN

Guterres a, à cet effet, réitéré son appel "au calme et à éviter la violence en cette période sensible, tout en protégeant les droits de tous les Syriens, sans distinction".

Il a, par ailleurs, rappelé que "l'inviolabilité des locaux et du personnel diplomatiques et consulaires doit être respectée dans tous les cas, conformément au droit international", appelant la communauté internationale à soutenir les Syriens en vue de réussir une transition politique inclusive et globale à même de réponde aux aspirations légitimes du peuple syrien, dans toute sa diversité.

Avant de conclure : "Nous restons déterminés à aider les Syriens à construire un pays où la réconciliation, la justice, la liberté et la prospérité seront des réalités partagées par tous. C'est la voie vers une paix durable en Syrie".

APS/VNA/CVN